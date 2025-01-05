Онколог-диетолог Николь Эндрюс избегает трех продуктов, которые увеличивают риск развития рака толстой кишки и других видов рака. «Знания — это сила, и я хочу поделиться важными фактами о том, как можно снизить риск ракового заболевания», — говорит эксперт.

Ее рекомендации появляются на фоне тревожного увеличения случаев различных видов рака, включая рак груди, простаты и поджелудочной железы. Особенно быстро растет заболеваемость раком толстой кишки среди молодого населения. «Знание простых способов снижения риска рака и предотвращения его рецидива может значительно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье в повседневной жизни», — сказала Эндрюс, перечисляя три продукта, которые отсутствуют в ее списке.

Обработанное мясо

Обработанное мясо подвергается засолке, вялению, копчению или химической консервации для обеспечения долгосрочного хранения. К таким продуктам относятся мясные деликатесы, сосиски, хот-доги, бекон, солонина, ветчина, пепперони и вяленая говядина.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения классифицировало переработанное мясо как «канцерогенное для человека» на основе «достаточных доказательств, полученных в результате эпидемиологических исследований, свидетельствующих о том, что потребление переработанного мяса связано с возникновением колоректального рака».

Онкологический центр имени М. Д. Андерсона в Техасе утверждает, что гемоглобин, а также нитраты и нитриты, содержащиеся в переработанном мясе, могут повреждать клетки кишечной стенки, что увеличивает риск развития рака.

Кроме того, при высокой температуре приготовления обработанного мяса могут образовываться гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды — химические соединения, чья канцерогенность доказана на животных.

Алкоголь

«Я полностью исключила алкоголь из своей жизни, – отметила Эндрюс. — Наверняка вы сами замечали, что алкоголь ассоциируется с удовольствием, помогает справиться с повседневными трудностями, — культура „вина для мам“, снятие стресса и прочие вещи. Но я это не поддерживаю».

Употребление алкоголя увеличивает вероятность развития как минимум семи видов рака, включая рак груди, кишечника, печени и горла, отметил генеральный хирург США Вивек Мурти. Он сообщил, что 16,4% случаев рака груди связано с употреблением алкоголя.

Алкоголь способен повышать уровень эстрогена и других гормонов, которые связаны с развитием рака молочной железы. Кроме того, когда алкоголь перерабатывается в организме, он образует клеточные соединения, которые могут повреждать ДНК и в конечном итоге способствовать образованию опухолей.

Пищевые добавки

«Не стоит искать добавки для снижения риска рака, поскольку высокие дозы таких средств могут на самом деле увеличить риск заболевания», — отметила Эндрюс. К примеру, употребление больших количеств добавок бета-каротина связано с повышением риска рака легких у курящих людей. «Я не принимаю никаких добавок без рекомендации врача, — добавила Эндрюс. — Все необходимые мне питательные вещества я получаю из пищи».

Ранее базирующееся в Хельсинки Европейское химическое агентство (ECHA) проверило почти 4,5 тыс. косметических продуктов в 13 европейских странах и обнаружило, что 6% продукции — или 285 продуктов — содержат вещества, запрещенные из-за их пагубного влияния на здоровье.