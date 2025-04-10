Уровень стресса у людей значительно вырос в 2025 году, что усугубляется разными событиями. К ним можно отнести и такие глобальные перемены, как массовые увольнения, экстремальные погодные условия и даже новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые могут привести к росту цен на товары повседневного спроса. Чтобы побороть свои переживания, доктор Эстер Стернберг рекомендует необычные способы медитации.

По словам профессора медицины и психологии и автора книги Well at Work Эстер Стернберг, один из самых простых и эффективных способов перестать нервничать — это «микромедитации». Они не отнимают много времени и их можно практиковать где угодно и когда угодно.

В отличие от обычного расслабляющего комплекса, микромедитации не требуют нескольких месяцев и лет обучения. Но они определенно могут помочь в снижении стресса и улучшении самосознания, говорит Стернберг.

Вот пять полезных рекомендаций от эксперта:

Выполняйте дыхательные упражнения: сделайте глубокий вдох диафрагмой и положите руки на живот, чтобы убедиться, что он выпячивается при вдохе. Затем сделайте медленный выдох. «Вы делаете это несколько раз, и это немедленно затормозит реакцию на стресс», — утверждает Стернберг.

сделайте глубокий вдох диафрагмой и положите руки на живот, чтобы убедиться, что он выпячивается при вдохе. Затем сделайте медленный выдох. «Вы делаете это несколько раз, и это немедленно затормозит реакцию на стресс», — утверждает Стернберг. Проводите время на природе: прогулка по зеленой зоне или парку в вашем районе может помочь вам расслабиться, говорит эксперт. Сосредоточение на том, что вы слышите и видите вокруг, позволит отвлечься от забот и переключиться на окружающую среду.

прогулка по зеленой зоне или парку в вашем районе может помочь вам расслабиться, говорит эксперт. Сосредоточение на том, что вы слышите и видите вокруг, позволит отвлечься от забот и переключиться на окружающую среду. Выпейте чашку чая: чтобы погрузиться в настоящий момент, можно использовать элементы старинной японской чайной церемонии. По словам Стернберг, во время чаепития следует ощутить, как тепло чашки передается вашим рукам, и поразмышлять о том, за что вы испытываете благодарность. Например, можно быть благодарным уже за то, что у вас есть чашка, из которой вы можете пить.

чтобы погрузиться в настоящий момент, можно использовать элементы старинной японской чайной церемонии. По словам Стернберг, во время чаепития следует ощутить, как тепло чашки передается вашим рукам, и поразмышлять о том, за что вы испытываете благодарность. Например, можно быть благодарным уже за то, что у вас есть чашка, из которой вы можете пить. Благодарность на первом месте: записывание того, что вы цените, по крайней мере раз в неделю может заставить вас чувствовать себя более позитивно и оптимистично, показывают исследования. Включите благодарность в свою жизнь, выходя на улицу и ценя то, что вы видите и слышите, и думая о своих близких и о том, как вам повезло с ними, говорит эксперт.

записывание того, что вы цените, по крайней мере раз в неделю может заставить вас чувствовать себя более позитивно и оптимистично, показывают исследования. Включите благодарность в свою жизнь, выходя на улицу и ценя то, что вы видите и слышите, и думая о своих близких и о том, как вам повезло с ними, говорит эксперт. Сосредоточьте свое внимание на том, что находится вокруг вас: если вы чувствуете себя подавленным или встревоженным, сосредоточьтесь на конкретных объектах или аспектах вашего окружения, советует Стернберг. Попробуйте метод 5-4-3-2-1, определив пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы можете потрогать, три вещи, которые вы слышите, две вещи, которые вы обоняете, и одну вещь, которую вы пробуете на вкус.

Если ваша тревога начинает выходить из-под контроля, обратитесь к специалисту за более целенаправленными советами, заключает Стернберг.