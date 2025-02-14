Джим Гуинн выпутался из 38 штрафов за превышение скорости и утверждает, что его «фишка» в том, что он может ужиться с кем угодно. Он заявляет об этом в своей будущей книге «Как ладить с кем угодно: руководство по прогнозированию и предотвращению конфликтов на работе и дома», которую написал в соавторстве с Джоном Элиотом. Эксперт также назвал пять типов конфликтных личностей, и рассказал, как с ними договориться.

Гуинн является президентом Resolution Resource Group, компании, которая консультирует другие компании по вопросам разрешения конфликтов, а Элиот консультирует профессиональные спортивные команды и спортсменов по вопросам повышения результативности.

Распространенная ошибка, которую совершают люди, пытаясь решить проблему с коллегой или членом семьи, заключается в том, что они пытаются решить то, что, по их мнению, является корнем проблемы, не оценивая при этом конфликтный стиль личности этого человека, рассказал Гуинн.

«Мы пытаемся вмешаться и попытаться решить проблему, чтобы снять с себя ответственность, но мы решаем поверхностные проблемы, которые на самом деле не являются истинной причиной конфликта», — говорит он. В своей книге авторы выделяют пять конфликтных стилей личности и делятся как лучше всего вести переговоры с каждым из них.

1. Избегающий

Этот человек не интересуется мелкими деталями и лучше всего работает в одиночку. «Они рассматривают большинство конфликтов как внешнее отвлечение от своих целей, разумнее их обойти, чем ввязываться в них», — пишут Гвинн и Элиот в своей книге.

Чтобы договориться с избегающим, следует:

Быть эффективным во времени. Они ненавидят бессмысленные встречи и пустые разговоры.

Быть настойчивым. Сначала они, скорее всего, вас проигнорируют.

Сосредоточиться на рассматриваемой проблеме и не вдаваться в подробности.

2. Конкурент

Они всегда выходят за рамки и склонны рисковать. Такие люди часто имеют репутацию агрессивных, но их срочность исходит из желания решить проблемы полностью и быстро.

Для ведения переговоров с конкурентом необходимо:

соблюдать сроки;

дать им «раннюю победу» во время взаимодействия;

выполнять обещания.

3. Анализатор

Это люди, которые основаны на доказательствах и методичны. Они будут терпеливо собирать информацию, прежде чем действовать. Обычно люди-анализаторы готовы к компромиссам и ожидают от окружающих того же. «Как только они почувствуют, что тщательно рассмотрели все точки зрения и пришли к решению, они могут привязаться к нему», — пишут Гвинн и Элиот.

Для ведения переговоров с анализатором необходимо:

показать им готовность быть гибкими;

не лениться на встречах;

не торопить их мыслительный процесс, но постараться стать его частью.

4. Соавтор

Человек-соавтор гордится тем, что умеет управлять отношениями. Он наблюдательный, эмоционально проницательный и умеет сопереживать. Но такие люди часто не говорят прямо о том, чего хотят.

«Их стремление докопаться до чужих мыслей, чувств и перспектив может оттолкнуть или побудить других людей встать на защиту, — пишут Гинн и Элиот. — Коллаборационисты будут изо всех сил стараться сделать все личным, чтобы заставить вас ослабить бдительность».

Для ведения переговоров с соавтором необходимо:

подтвердить их потребность быть частью группы;

перевести разговор обратно на них, поскольку они часто пытаются переключить обсуждение на желания других людей;

не быть «только деловыми». Они тяготеют к решению «человеческих» проблем.

5. Приспособленец

Такой человек ставит достижения и благополучие тех, кто ему дорог, выше своих собственных. Он отлично умеет помогать своим коллегам, но впадает в ярость, когда чувствует, что его недооценивают. «Приспособляющиеся люди талантливы в сохранении своей рациональности, когда они недовольны, расстроены, устали и т. д.», — пишут Гвинн и Элиот.

Чтобы договориться с приспособленцем необходимо:

показать свою надежность;

придерживаться плана, которого они ожидают;

не принимать их как должное.

«Понимание того, какой стиль ведения конфликта присущ вашему начальнику, коллеге или партнеру, поможет вам предсказать их поведение», — заявляют авторы. Гинн утверждает, что его умение быстро распознавать личности помогло сэкономить сотни долларов при встречи с полицейскими.

«Если полицейский очень быстро выходит из машины и подходит к вашему окну, мы понимаем, что имеем дело с конкурентом или соавтором», — говорит он. Если первое — необходимо быть прямолинейным, извиниться, но не заводить пустых разговоров. Если второе — Гинн советует принять противоположный подход. Спросить, как прошел его день, и поговорить с ним.

«Если они долго сидят в своей машине, проверяют вашу регистрацию, права и заставляют вас ждать, то они, вероятно, либо избегающие, либо анализирующие, — отмечает эксперт. — Скорее всего, у вас не будет регулировщика, который будет приспосабливаться». По его словам, избегающего стоит рассматривать так же, как конкурента — просто переходить к сути.

Гинн подчеркивает, что эти стратегии не являются безупречными и лучше всего работают с людьми, с которыми человек часто видится. Однако, по его словам, избавиться от штрафа за превышение скорости — это «маленький приятный бонус».

Практически в каждой компании есть человек, который является «красным флагом» в коллективе. Шизу Окуса, основатель и генеральный директор нью-йоркской компании Apothékary, считает, что среди множества людей на рабочем месте есть по крайней мере один такой человек. Она рассказала, как вычислить его и, как уладить конфликт с коллегой, даже если это начальник.