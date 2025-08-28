Аналитики Точка Банка совместно с платформой hh.ru в июле 2025 года опросили 1900 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии. Так они выяснили, в каких сферах чаще всего задумываются об открытии собственного дела, кто уже совмещает найм и бизнес и почему некоторые никогда не стремились попробовать себя в предпринимательстве. Подробности — в распоряжении «Инка».

Charles Forerunner, Unsplash

Опрос показал, что часть россиян, работающих по найму или находящихся в поиске работы, в ближайшие 1–2 года хотят перейти в предпринимательство. Так, 14% уже активно готовятся к этому шагу, 36% лишь начинают задумываться, 27% пока не определились, а 23% вовсе не собираются открывать бизнес.

Среди тех, кто целенаправленно планирует запуск собственного дела, больше мужчин (16% против 11% женщин). Зато среди тех, кому предпринимательство совсем неинтересно, доля женщин выше — 25% против 20% мужчин. Чаще всего идеями для бизнеса заняты молодые россияне 18–24 лет (17%), однако амбиции сохраняются и у старших: в возрастной группе 45–54 года 13% респондентов также планируют уйти из найма в собственное дело.

Согласно опросу, наибольшую тягу к предпринимательству проявляют жители Самарской области, Татарстана и Иркутской области: здесь запуск собственного дела в ближайшие годы активно планируют 21%, 19% и 18% респондентов. В Москве этот показатель составил 14%.

Читайте также Россияне рассказали, как ведут бизнес на основе своего хобби

Наименьший интерес к открытию бизнеса зафиксирован в Ростовской области, Башкортостане и Тюменской области — лишь 8%, 9% и 10% опрошенных рассматривают такой шаг.

Любопытно, что больше всего тех, кто категорически не планирует уходить из найма ради бизнеса, оказалось в Татарстане, Москве и Челябинской области — соответственно 33%, 28% и 27% опрошенных. Примечательно, что Татарстан вошел сразу в обе группы — как среди регионов с наибольшей долей будущих предпринимателей, так и среди тех, где сильнее всего выражено нежелание пробовать себя в этом направлении.

Наибольший интерес к предпринимательству проявляют те, кто уже работает в сфере b2b-услуг — обучения и консалтинга: 27% таких специалистов планируют открыть собственное дело.

Не менее активно думают о бизнесе сотрудники сферы услуг для населения (салоны, клининг, доставка), управления, HR, административного блока и IT — в этих сегментах 20–22% респондентов заявили о намерении уйти в самостоятельное предпринимательство.

Читайте также Россияне стали на 40% чаще интересоваться созданием бренда

Больше всего скептиков в отношении предпринимательства оказалось среди медиков и фармацевтов — 34% из них не рассматривают бизнес как вариант. Второе место заняли специалисты сферы образования и науки — 29% не видят себя в предпринимательстве.

При этом опрос показал, что свыше половины респондентов готовы пробовать силы в новых направлениях: 27% намерены полностью сменить сферу, а ещё 36% планируют запускать параллельные проекты в другой нише.

Большинство респондентов, которые сегодня работают в найме или рассматривают вакансии, в будущем хотели бы полностью посвятить себя бизнесу — об этом заявили 81% участников опроса. Ещё 14% предпочли бы совмещать работу по найму и собственное дело, а 3% готовы заниматься предпринимательством как хобби, оставаясь в найме.

По словам Марии Игнатовой, директора hh.ru по исследованиям, массовое стремление уйти из найма связано с желанием обрести финансовую и профессиональную независимость, а также напрямую пожинать плоды собственных усилий, а не работать «на чужую мечту».

Исследование показало, что наибольшее желание полностью отказаться от работы по найму и заняться собственным делом выражают сотрудники гостиничного и ресторанного сектора — 88%. Почти так же настроены специалисты в области финансов, бухгалтерии, юриспруденции и консалтинга — 85%, а также представители образования и науки — 84%.

Лидером по амбициям в предпринимательстве стал Краснодарский край: здесь 91% опрошенных хотят полностью перейти в бизнес. В Москве таких респондентов оказалось меньше — 81%.