Более половины россиян (53%) расходуют на поездки свыше 60% своего месячного заработка. При этом 26% опрошенных выделяют на путешествия более 80% дохода, а 17% превышают его. Еще 4% готовы потратить на отдых сумму, в полтора раза превышающую их ежемесячный доход.

Freepik

Эксперты сервиса «Купибилет» опросили 1,5 тыс россиян и выяснили, что за последние 10 лет 37% респондентов увеличили траты на путешествия, 30% сохранили прежний уровень, а 19% сократили.

Наибольший рост цен отмечается в категориях авиабилетов и проживания (по 40%). Из-за подорожания 41% респондентов стали путешествовать реже, а 6% отказались от поездок.

Однако 20% к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015-м. При этом каждый пятый турист отметил, что повышение цен на услуги сопровождается улучшением их качества.

Прочитайте также Как россияне отдыхают и считают деньги: траты на отпуск и расчеты с друзьями

Эксперты также отметили, что за последнее десятилетие популярность внутреннего туризма выросла с 37% до 50%, а поездок в страны СНГ — с 7% до 30%.

В то же время спрос на Европу снизился с 13% до 8%. Несмотря на значительные траты, лишь 20% опрошенных считают соотношение цены и качества услуг удовлетворительным, что указывает на необходимость пересмотра ценовой политики в отрасли.