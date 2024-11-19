Согласно результатам исследования HeadHunter, 54% россиян не готовы снижать требования к зарплате как на текущем месте работы, так и при трудоустройстве, сообщает РБК. Наиболее принципиально настроены работники транспорта, туризма и торговли.

Во втором полугодии 2024 года доля россиян, не готовых снижать зарплатные ожидания ради сохранения рабочего места или гарантированного трудоустройства, впервые превысила 50%. В начале года показатель держался на уровне 48%, а к четвертому кварталу достиг 54%. Абсолютный минимум за всю историю наблюдений был зафиксирован во втором квартале 2020 года и составил 31%.

По данным HeadHunter, доля тех, кто согласен рассматривать более низкую зарплату ради сохранения нынешней работы или возможности более быстрого трудоустройства, находится на историческом минимуме и составляет лишь 27%. Максимум был зафиксирован в 2020 году, когда количество тех, кто готов к такому сценарию достигал 50%.

Согласно результатам исследования, наиболее принципиально настроены на сохранение заработной платы соискатели из таких сфер, как автомобильный бизнес (64%), туризм и сервисное обслуживание (по 62%). В розничной торговле, а также в транспорте, логистике и перевозках этот показатель составляет по 61%.

В IT-отрасли и среди работников сферы искусства, развлечений и масс-медиа аналитиками была зафиксирована иная ситуация. В них снижать зарплатные ожидания не готовы лишь 39% и 42% соответственно. Среди данных сфер 43% и 33% опрошенных согласны пойти на такой шаг в случае гарантированного трудоустройства.

Города, в которых сотрудники принципиально против снижения ожиданий:

Бурятия — 66%,

Орловская и Рязанская область — по 64%,

Оренбургская и Пензенская область — по 63%.

Города, где соискатели готовы уступить в заработной плате:

Республика Марий Эл — 39%,

Ямало-Ненецкий автономный округ — 38%,

Северная Осетия — 37%.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина отметила, что помимо увеличения количества тех, кто не готов на более низкую оплату труда, выросли и сами зарплатные ожидания.

По ее словам, в 2019 году российские соискатели рассчитывали в среднем на 44,4 тыс. руб., в 2020 году — уже на 48 580 руб., в 2021 году — на 47,1 тыс. руб., а в 2022 году — на 50 тыс. руб. В 2023 году в России средние ожидания по зарплате составили 55 350 руб., а за десять месяцев 2024 года — уже 65 530 руб. Данина также уточнила, что за последние пять лет этот показатель вырос как минимум на 48%.

Она связывает эту тенденцию с тремя основными факторами:

ускорение инфляции;

разворот рынка труда в сторону соискателя;

повышение нагрузки и количества переработок.

Ранее рекрутинговая компания провела ежегодное исследование, посвященное основным трендам на рынке труда в 2024 году и прогнозам на 2025 год. Россияне назвали ключевые бизнес-вызовы этого года и высказали предположения о том, что главным вызовом следующего года станет борьба за долю рынка. Также отмечалось, что в текущем году 70% компаний отметили рост заработной платы.