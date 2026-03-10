Новости

5G откладывается: российским телеком-гигантам не хватает денег на новые технологии

Крупнейшие игроки телекоммуникационного рынка России завершили 2025 год с противоречивыми результатами. С одной стороны, их совокупная выручка уверенно пошла вверх, обогнав инфляцию. С другой — чистая прибыль большинства операторов сократилась, а капитальные вложения в развитие инфраструктуры пошли на спад. Аналитики предупреждают, что экономия на сетях рано или поздно обернется ухудшением качества услуг для абонентов.

camilo jimenez|Unsplash

Изучение отчетности по международным стандартам, проведенное «Ъ», показало, что все четыре ведущих участника рынка нарастили обороты. Выручка «Вымпелкома» поднялась на 7,7% до 334,7 млрд руб., «МегаФона» — на 8,15% до 525,6 млрд, МТС прибавила 14,7% (807,2 млрд), а «Ростелеком» — 12% (872,8 млрд). Однако за этими цифрами скрываются тревожные сигналы.

Объем заемных средств увеличился у половины крупнейших операторов. Финансовые обязательства «Вымпелкома» выросли на 7,6% и достигли 344 млрд руб., долги «Ростелекома» прибавили 4%, поднявшись до 689 млрд. МТС, напротив, удалось уменьшить свою задолженность на 3,9% — до 458 млрд. «МегаФон» данные о долговой нагрузке обнародовать не стал. При этом объем свободных денежных средств МТС стал отрицательным, составив минус 6,5 млрд руб., а у «Ростелекома» этот показатель сократился на 6,2% до 37,8 млрд.

Еще более выразительная ситуация сложилась с конечными финансовыми результатами и расходами на инфраструктуру. У трех игроков рынка зафиксировано снижение чистой прибыли: «МегаФон» потерял 8,2% (прибыль опустилась до 41,3 млрд руб.), МТС показала падение на 28% (35,3 млрд), а «Ростелеком» — на 22% (18,7 млрд.

Эти же компании урезали инвестиционные бюджеты: «МегаФон» сократил капитальные вложения почти на треть — до 40 млрд, МТС уменьшила их на 8,9% (120,6 млрд), «Ростелеком» — на 12% (158 млрд). Исключением стал лишь «Вымпелком», которому удалось нарастить оба показателя: чистая прибыль компании взлетела на 25% до 23,5 млрд, а вложения в развитие увеличились на 21,8% и достигли 79,5 млрд руб.

Сам рынок заметно сбавил обороты: его прирост в 2025 году составил всего 6,5% против 7,8% годом ранее. Участники и эксперты едины во мнении: прежние двигатели роста — увеличение числа абонентов и регулярное повышение тарифов — постепенно себя исчерпывают.

В «Ростелекоме» ухудшение финансовых результатов объяснили жесткой кредитно-денежной политикой государства и высокой ключевой ставкой, которые привели к удорожанию обслуживания займов. Представители МТС сообщили, что в 2025 году компания внедряла антикризисную стратегию, сосредоточив усилия на наиболее рентабельных направлениях деятельности и отказавшись от тех, что приносили убытки. При этом в организации отметили, что смогли удержать существенный объем вложений в возведение и усовершенствование сетевой инфраструктуры.

В «МегаФоне» уменьшение инвестиционных расходов объяснили корректировкой финансовой модели — оператор движется к более взвешенному подходу в распределении средств.

Увеличение задолженности в «Вымпелкоме» объяснили ростом арендных платежей и снижением объема прочих финансовых активов, что происходило параллельно с реализацией беспрецедентной по масштабам программы капиталовложений в развитие сетей.

Старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин полагает, что рост выручки и операционного дохода до вычета износа — признак здоровой тенденции, отражающий диверсификацию бизнеса связистов. Владимир Беспалов из «Эйлера» обращает внимание, что компаниям удалось обогнать по темпам роста инфляцию. Он ожидает, что возможное снижение ключевой ставки и дальнейшее расширение бизнеса вернут рентабельность по чистой прибыли уже в текущем году.

Взгляд Екатерины Литвиновой из «ТеДо» на происходящее куда менее оптимистичен. Эксперт констатирует: операционная прибыль компаний увеличивается, но явно не поспевает за выручкой. Причина проста — затраты на персонал, реализацию услуг и соблюдение предписаний регуляторов растут куда активнее, чем сами тарифы.

Еще тревожнее, по словам специалиста, выглядит ситуация с инвестициями. Систематическое урезание вложений в сети уже аукается бизнесу: модернизация пробуксовывает, планы по расширению покрытия откладываются в долгий ящик, качество связи в регионах неуклонно падает, а внедрение 5G и технологий искусственного интеллекта застревает на полпути. Это, резюмирует Литвинова, классический портрет устоявшегося рынка — обороты еще растут, но наращивать прибыль становится все сложнее.

