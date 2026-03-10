Крупнейшие игроки телекоммуникационного рынка России завершили 2025 год с противоречивыми результатами. С одной стороны, их совокупная выручка уверенно пошла вверх, обогнав инфляцию. С другой — чистая прибыль большинства операторов сократилась, а капитальные вложения в развитие инфраструктуры пошли на спад. Аналитики предупреждают, что экономия на сетях рано или поздно обернется ухудшением качества услуг для абонентов.

Изучение отчетности по международным стандартам, проведенное «Ъ», показало, что все четыре ведущих участника рынка нарастили обороты. Выручка «Вымпелкома» поднялась на 7,7% до 334,7 млрд руб., «МегаФона» — на 8,15% до 525,6 млрд, МТС прибавила 14,7% (807,2 млрд), а «Ростелеком» — 12% (872,8 млрд). Однако за этими цифрами скрываются тревожные сигналы.

Объем заемных средств увеличился у половины крупнейших операторов. Финансовые обязательства «Вымпелкома» выросли на 7,6% и достигли 344 млрд руб., долги «Ростелекома» прибавили 4%, поднявшись до 689 млрд. МТС, напротив, удалось уменьшить свою задолженность на 3,9% — до 458 млрд. «МегаФон» данные о долговой нагрузке обнародовать не стал. При этом объем свободных денежных средств МТС стал отрицательным, составив минус 6,5 млрд руб., а у «Ростелекома» этот показатель сократился на 6,2% до 37,8 млрд.

Еще более выразительная ситуация сложилась с конечными финансовыми результатами и расходами на инфраструктуру. У трех игроков рынка зафиксировано снижение чистой прибыли: «МегаФон» потерял 8,2% (прибыль опустилась до 41,3 млрд руб.), МТС показала падение на 28% (35,3 млрд), а «Ростелеком» — на 22% (18,7 млрд.

Эти же компании урезали инвестиционные бюджеты: «МегаФон» сократил капитальные вложения почти на треть — до 40 млрд, МТС уменьшила их на 8,9% (120,6 млрд), «Ростелеком» — на 12% (158 млрд). Исключением стал лишь «Вымпелком», которому удалось нарастить оба показателя: чистая прибыль компании взлетела на 25% до 23,5 млрд, а вложения в развитие увеличились на 21,8% и достигли 79,5 млрд руб.

Сам рынок заметно сбавил обороты: его прирост в 2025 году составил всего 6,5% против 7,8% годом ранее. Участники и эксперты едины во мнении: прежние двигатели роста — увеличение числа абонентов и регулярное повышение тарифов — постепенно себя исчерпывают.

В «Ростелекоме» ухудшение финансовых результатов объяснили жесткой кредитно-денежной политикой государства и высокой ключевой ставкой, которые привели к удорожанию обслуживания займов. Представители МТС сообщили, что в 2025 году компания внедряла антикризисную стратегию, сосредоточив усилия на наиболее рентабельных направлениях деятельности и отказавшись от тех, что приносили убытки. При этом в организации отметили, что смогли удержать существенный объем вложений в возведение и усовершенствование сетевой инфраструктуры.

В «МегаФоне» уменьшение инвестиционных расходов объяснили корректировкой финансовой модели — оператор движется к более взвешенному подходу в распределении средств.

Увеличение задолженности в «Вымпелкоме» объяснили ростом арендных платежей и снижением объема прочих финансовых активов, что происходило параллельно с реализацией беспрецедентной по масштабам программы капиталовложений в развитие сетей.

Старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин полагает, что рост выручки и операционного дохода до вычета износа — признак здоровой тенденции, отражающий диверсификацию бизнеса связистов. Владимир Беспалов из «Эйлера» обращает внимание, что компаниям удалось обогнать по темпам роста инфляцию. Он ожидает, что возможное снижение ключевой ставки и дальнейшее расширение бизнеса вернут рентабельность по чистой прибыли уже в текущем году.

Взгляд Екатерины Литвиновой из «ТеДо» на происходящее куда менее оптимистичен. Эксперт констатирует: операционная прибыль компаний увеличивается, но явно не поспевает за выручкой. Причина проста — затраты на персонал, реализацию услуг и соблюдение предписаний регуляторов растут куда активнее, чем сами тарифы.

Еще тревожнее, по словам специалиста, выглядит ситуация с инвестициями. Систематическое урезание вложений в сети уже аукается бизнесу: модернизация пробуксовывает, планы по расширению покрытия откладываются в долгий ящик, качество связи в регионах неуклонно падает, а внедрение 5G и технологий искусственного интеллекта застревает на полпути. Это, резюмирует Литвинова, классический портрет устоявшегося рынка — обороты еще растут, но наращивать прибыль становится все сложнее.

