Доктор философии, сертифицированный психолог и автор книги «Отпускание бывшего» Кортни С. Уоррен специализируется на любовной зависимости и расставаниях. Она обнаружила, что некоторые токсичные отношения начинаются как «чрезмерно позитивный любовный роман-сказка». Это может быть красным флагом, указывающим на «бомбардировщика любви»: человека, который выражает свою привязанность чрезвычайно обожающим, очень интимным образом — обычно на ранних стадиях отношений.

Эксперт утверждает, что манипулятивная тактика знакомств используется для того, чтобы сделать потенциального партнера зависимым от отношений и заставить его вкладываться в них до того, как у него появится достаточно времени, чтобы оценить, подходят ли они друг другу.

Любовного бомбардировщика может быть сложно обнаружить, отмечает Уоррен. По ее словам, это связано с тем, что обычно приятно встретить кого-то, кто, кажется, «считает тебя абсолютно замечательным». Она назвала шесть признаков на которые нужно обратить внимание.

1. Осыпает партнера обожающими комплиментами

Бомбардировщики любви хотят понравиться, заставляя человека чувствовать себя любимыми. Они часто говорят что-то вроде: «Ты самый удивительный человек, которого я когда-либо встречал» или «Ты такой особенный и уникальный».

2. Предлагает дорогие подарки

В попытке заставить партнера почувствовать себя в долгу перед ними, они часто делают широкие жесты, чтобы привлечь внимание. Например, такие люди могут дарить дорогие украшения, роскошные цветы или другие чрезмерно романтические подарки, которые должны заставить человека привязаться к ним.

3. Заявляет, что любит или обожает

Данный тип людей очень быстро начинает выражать свою любовь после встречи с потенциальным партнером, пытаясь завоевать его. Например, «Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного» или «Где ты был всю мою жизнь?»

4. Прилагает усилия, чтобы оставаться в постоянном контакте

«Звонки или сообщения по несколько раз в день, желание узнать ваше расписание или вторжение в ваше личное пространство — это обычное дело», — отмечает Уоррен. Бомбардировщики любви также могут просить о встрече с семьей и друзьями партнера и считают себя вправе знать, чем человек занимается в любое время.

5. Пытается заставить принять на себя обязательства слишком быстро

По словам Уоррен, такие люди могут очень рано предложить партнеру жить вместе или даже пожениться. Они могут сказать, что необходимо быть парой, которая все делает вместе. «Часто они ищут прочные обязательства, которые говорят им, что они “заперли” вас», — говорит эксперт.

6. Нарушает здоровые границы

«Бомбардировщики любви часто хотят, чтобы все ваше время и внимание отвлекали вас от независимой жизни вне их. — утверждает Уоррен. — Например, они могут негативно отреагировать, если вы хотите пойти куда-нибудь с друзьями или побыть в одиночестве».

Со временем такие люди переходят от идеализации своего нового партнера и выражения своих чувств в чрезмерно позитивном ключе к его обесцениванию в критической и унизительной форме.

Эксперт поделилась своим лучшим советом, как с этим бороться: «Воспринимайте их поведение как информацию». Она рекомендует не уделять им все свое время, сохранять индивидуальность и устанавливать четкие границы. По ее словам, двигаться в своем собственном темпе в отношениях — ключ к ощущению безопасности и защищенности.

Черта, которую одинокие люди чаще всего ищут в своем партнере — это надежность. Найти человека, которому можно доверять, непросто: чтобы разгадать чей-то характер, может уйти несколько месяцев. Эксперт по знакомствам на тематических платформах Девин Симон рассказала, как быстро понять, что человек не является надежным и честным.