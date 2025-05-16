Российские предприниматели массово переходят на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, показывая рост на 6% в первом квартале 2025 года. В то же время создание юридических лиц, напротив, сократилось на четверть. Такую тенденцию аналитики «Спарк-Интерфакс» связывают с ужесточением экономических условий и поиском налоговых оптимизаций, включая практику «дробления» бизнеса.

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Динамика регистраций ИП демонстрирует разнонаправленное движение: после спада на 2% в первых трех кварталах 2024 года последовал рост на 6% в четвертом квартале и еще на 3% в начале 2025 года. При этом юридические лица теряют популярность — падение на 10% за прошлый год ускорилось до 26% в текущем.

Эксперты объясняют этот тренд несколькими факторами. Регистрация ИП требует меньше формальностей: не нужен уставный капитал, упрощена бухгалтерия и снижена отчетность. Кроме того, предприниматели активно используют эту форму для налоговой оптимизации, перераспределяя части бизнеса между разными ИП.

Однако такая структура делает предпринимателей более уязвимыми к изменениям экономической конъюнктуры и жесткой денежно-кредитной политике.

Кредитная активность в сегменте ИП замедлилась до 4% в 2024 году после впечатляющих 61% годом ранее. Еще более выраженное снижение наблюдается среди малого и среднего бизнеса без учета ИП. При этом строительство и ИТ-сектор сохранили высокие темпы кредитования, увеличив объем заимствований в 1,4 раза.

Тревожным сигналом стал резкий рост просроченной задолженности: объем «просрочки» свыше 90 дней за год более чем удвоился, достигнув 86 млрд руб. Доля проблемных кредитов в общем объеме выросла с 3,7% до 7,1%, причем наиболее сложная ситуация сложилась в ИТ (10,9%), строительстве (10,5%) и розничной торговле (10,1%).

Несмотря на рост прибыли ИП на 20%, превышающей объем долгов в 2,1 раза, эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение платежной дисциплины из-за усиления налогового бремени и жесткой денежно-кредитной политики.

Аналитики также отмечают перераспределение предпринимательской активности по отраслям. На 25% увеличилось число ИП в профессиональной и научно-технической сфере, чья доля достигла 6,8%.

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Этот рост обусловлен государственными приоритетами в области научно-технологического развития. На 35% выросло количество регистраций в административном секторе, особенно в услугах по трудоустройству (+44%), что связано с кадровым дефицитом.

ИТ-сектор демонстрирует прирост на 26%, достигнув 3,6% в общей структуре. Традиционно популярные строительство и операции с недвижимостью, хотя и остаются в лидерах, показывают замедление темпов роста на фоне сокращения господдержки.

Розничная торговля, основной сегмент для ИП, теряет позиции — падение на 13% и сокращение доли до 33,9%. Эксперты связывают это с усилением конкуренции с маркетплейсами.

На фоне этих тенденций обсуждается введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП, что может привести к дополнительным изменениям в предпринимательстве.