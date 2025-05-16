Первый квартал 2025 года ознаменовался резким спадом продаж полисов накопительного страхования жизни (НСЖ), что эксперты связывают с отменой налоговых льгот. В то же время спрос на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) достиг шестилетнего максимума. Такой всплеск объясняется как желанием клиентов зафиксировать выгодные условия на фоне высокой ключевой ставки, так и активным продвижением продукта страховщиками. При этом новый инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ) — пока не смог завоевать существенную долю рынка.

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Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сборы по НСЖ в первом квартале 2025 года сократились почти втрое по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, составив всего 230 млрд руб. Хотя сезонное снижение в начале года — обычное явление, столь резкий спад беспрецедентен. Для сравнения: в 2024 году показатели первого квартала даже превысили итоги предыдущего квартала на 5%.

Как поясняет Татьяна Самсонова, партнер юридической фирмы Б1, катализатором спада стала отмена с 1 января 2025 года налоговых льгот по НСЖ. Ранее освобождение от налога на часть инвестиционного дохода делало этот продукт более выгодным по сравнению с банковскими вкладами, но теперь его преимущества существенно сократились.

Параллельно рынок ИСЖ демонстрирует уверенный рост: сборы за первый квартал достигли 206 млрд рублей, что на 10% выше показателей октября—декабря 2024 года и в четыре раза превышает результат прошлого года.

По мнению экспертов, всплеск спроса на ИСЖ объясняется несколькими факторами. Глеб Яковлев, вице-президент ВСС, отмечает, что с 2026 года продажи этого продукта будут запрещены, что побуждает клиентов заключать договоры сейчас.

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Никита Евсеенко, директор департамента страхования компании «Рексофт», добавляет, что текущая высокая ключевая ставка (21%) делает условия ИСЖ особенно привлекательными, и многие стремятся успеть воспользоваться этим перед ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики.

Страховщики также заинтересованы в активных продажах ИСЖ, поскольку этот продукт остается для них более прибыльным и понятным по сравнению с НСЖ и новым ДСЖ. Андрей Бархота, независимый эксперт, указывает, что компании активно наращивают сборы по ИСЖ, отчасти компенсируя падение НСЖ.

При этом, как отмечает Самсонова, статистика может отражать не только новые договоры, но и переоформление существующих, создавая иллюзию более значительного роста.

Введенное с начала года долевое страхование жизни (ДСЖ) пока не смогло стать полноценной заменой НСЖ и ИСЖ. За первый квартал сборы по этому продукту составили лишь 43 тыс. руб.

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Эксперты объясняют слабый спрос ограниченным выбором инвестиционных опций, длительным сроком заморозки средств и неочевидными преимуществами для клиентов по сравнению с традиционными инструментами.

Ожидается, что по итогам 2025 года сборы по ИСЖ могут вырасти более чем в два раза, особенно если ключевая ставка начнет снижаться во второй половине года. При этом страховые компании уже предложили Банку России рассмотреть возможность запуска нового, более рискованного продукта, который мог бы компенсировать постепенное исчезновение ИСЖ с рынка.

Таким образом, страховой рынок переживает период трансформации: НСЖ теряет позиции из-за изменений в налогообложении, ИСЖ переживает последний всплеск популярности перед запретом, а новый продукт — ДСЖ — пока не нашел своего клиента. В этих условиях страховщики вынуждены искать альтернативные пути сохранения доходности.