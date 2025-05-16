Финансовые учреждения вынуждены сместить акцент с развития кредитного бизнеса на поддержание достаточности капитала. Аналитики указывают, что к концу 2025 года требования к капиталу системно значимых банков существенно ужесточатся, при этом у большинства этот показатель приближается к минимально допустимым значениям. Эксперты полагают, что ситуация может привести к замедлению темпов роста кредитного рынка.

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Согласно исследованию АКРА, посвященному ключевым факторам капитализации российских банков в 2024–2025 гг., кредитным организациям предстоит наращивать капитал. В агентстве подчеркивают, что на фоне снижения запасов достаточности капитала у ведущих игроков отрасли относительно регуляторных минимумов политика Банка России будет стимулировать банки к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев.

—По данным на 1 апреля, среднее значение норматива достаточности собственного капитала (Н1.0) всех системно значимых кредитных организаций превышало минимально допустимый уровень без учета надбавок на 1 процентный пункт. Однако следует учитывать, что до кризиса для поддержания достаточности капитала СЗКО действовала надбавка в 1 п. п., а для банков с универсальной лицензией — 2,5 п. п.

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Хотя в 2022 году ЦБ разрешил временно не соблюдать эти надбавки, с 2024 года начался пятилетний процесс их поэтапного восстановления. В результате к концу текущего года системно значимые банки должны будут добавить к минимальному нормативу Н1.0 дополнительные 0,5 п. п. за системную значимость и 1 п. п. для поддержания капитала.

С 1 июля также вводится антициклическая надбавка в размере 0,5 п. п., что к концу 2025 года приведет к увеличению минимального норматива достаточности капитала для СЗКО до 10%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе февральской встречи с банкирами отметила, что стремительный рост кредитования последних двух лет привел к значительному расходованию капитальных и ликвидных резервов, накопленных к началу 2022 года.

По ее словам, банкам следует сосредоточиться на трех ключевых направлениях: укреплении капитальной базы, управлении кредитными рисками и работе с проблемной задолженностью.

Данные АКРА свидетельствуют, что у шести из десяти системно значимых банков, раскрывающих соответствующую информацию, показатель достаточности капитала группы (Н20.0) находится в диапазоне 9–11%, тогда как минимальное требование с учетом надбавок к концу года составит 10%. В связи с этим агентство прогнозирует замедление роста кредитных портфелей до 10% в 2025 году, что будет способствовать укреплению капитализации банковского сектора.

Эксперты отмечают, что банкам вряд ли потребуется принимать экстренные меры по наращиванию капитала для сохранения рыночных позиций. Как поясняет Юрий Беликов из «Эксперт РА», текущие денежно-кредитные условия и уровень закредитованности населения не способствуют активной борьбе за долю на кредитном рынке.

По его мнению, большинству крупных банков удастся выполнить ужесточенные регуляторные требования без дополнительных капитальных вливаний.