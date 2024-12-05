Специалисты «Авито Недвижимости» опросили более 1,8 тыс. жителей России, которые имеют непогашенную ипотеку на покупку жилой недвижимости. Исследователи выяснили, что 60% россиян используют возможность досрочного погашения кредита. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам опроса, доля тех, кто досрочно погашает ипотеку в Москве составила 75%, а в Санкт-Петербурге 61%. При этом 35% опрошенных отметили, что уменьшают срок кредита, 25% — сокращают размер ежемесячного платежа.

40% россиян не используют досрочное погашение и вносят минимальный платеж по графику. Реже всего такой вариант отмечали жители Москвы — в 25% случаев.

Среди причин, почему россияне не гасят ипотеку досрочно, на первом месте — отсутствие финансовых ресурсов (63%). 12% заявили, что откладывают деньги на другие цели, по 4% опрошенных хранят деньги на банковсковском депозите и инвестируют в другие активы. Еще 9% считают, что это невыгодно.

В федеральных округах чаще других минимальный платеж по графику вносят жители Урала (50%). 45% опрошенных в Сибири и Дальнем Востоке также используют такую стратегию, в Центральном федеральном округе — 33%.

Реже других уменьшают размер ежемесячного платежа в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 20%), а срок кредита — в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (30%).

Срок кредита в РФ в среднем составляет

до 5 лет — 9%;

от 6 до 10 лет — 17%;

от 11 до 15 лет — 23%;

от 16 до 20 лет — 21%;

от 21 до 25 лет — 12%;

от 26 до 30 лет — 18%.

Средний платеж по ипотеке — 35,6 тыс. руб. в месяц. При этом в Москве он составил 55,1 тыс. руб, а в Санкт-Петербурге — 44,4 тыс. руб. В других городах-миллионниках средний платеж составляет 33,1 тыс. руб.

35% опрошенных заявили, что ежемесячно выплачивают от 15 до 30 тыс. руб., 28% отметили, что их платеж составляет до 15 тыс. руб. Свыше 105 тыс. руб. в месяц платят только 5% участников исследования.

«За последние годы россияне стали чаще мыслить размером ежемесячного платежа и ставки, нежели суммой и сроком кредита. Исходя из этого формируются индивидуальные стратегии заемщиков», — комментирует руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Например, некоторые из тех, кто успел взять льготную ипотеку по низкой ставке, сейчас выбирают класть деньги в банк под высокий процент и вносить минимальный ежемесячный платеж, говорит он.

По словам Ахметова, те, кто взял кредит по рыночной ставке и переживают за уровень дохода в будущем, сейчас либо формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже.

В то же время клиенты, желающие скорее закрыть ипотеку, сокращают срок кредита. Стоит отметить, что в этом случае значительно уменьшается переплата, говорит эксперт.

Ранее «Домклик» Сбербанка спрогнозировал, что в 2024 году объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб., что значительно меньше рекордного показателя 2023 года. Спрос на ипотеку упал из-за «значительных ограничений» в сегменте льготного кредитования и высокой ключевой ставки, считает эксперт.