Аналитики кошелька «ЮMoney» совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 2 тыс. пользователей и выяснили, какие елки россияне ставят на Новый год, среднюю стоимость деревьев и украшений на них. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Результаты опроса показали, что на Новый год ставят елку 59% респондентов. 16% опрошенных делают это не всегда, а 4% отметили, что просто украшают дом еловыми ветками. При этом 21% россиян заявили, что никогда не ставят елку.

Среди тех, кто ставит новогоднюю елку, 57% отдают предпочтение искусственным деревьям, а 39% украшают живую ель. Опрос также показал, что 4% респондентов выбирают для праздника экоелку, сделанную своими руками.

Эксперты заявили, что в этом году в связи теплой осенью основной спрос на елки и новогоднюю атрибутику пришелся на конец ноября и декабрь. При этом россияне предпочитают приобретать более качественные и высокие ели, а также более объемные наборы игрушек, что отражается на среднем чеке.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя цена на искусственную елку с 20 ноября по 5 декабря составила 4 260 руб., что на 14% больше, чем год назад. Причем 32% россиян предпочитают покупать символ нового года на елочных базарах, а 23% заявили, что приобретают деревья на маркетплейсах.

Еще 5% опрошенных срубают ель в лесу, по 4% заказывают в питомниках и в сервисах доставки, а 1% — у блогеров.

12% респондентов рассказали, что уже давно не покупали новую елку. У кого-то она растет во дворе, другим ее приносят родственники. А у некоторых искусственная елка даже передается из поколения в поколение.

Эксперты также отмечают, что в период с 20 ноября по 5 декабря средняя цена на гирлянды оказалась на 19% выше, чем годом ранее, и составила 587 руб. Количество покупок елочных игрушек также увеличилось на 19% год к году. Средняя цена стала на 17% выше и достигла 745 руб.

Маркетплейсы предоставляют несколько видов живых деревьев на выбор: русскую и европейскую ель, а также пихты Фразера и Нордмана. Аналитики «Купера» ранее посчитали, во сколько жителям России обойдется новогодняя елка. Средняя стоимость хвойного дерева, 20 игрушек и гирлянды для него составит 3 698 руб.