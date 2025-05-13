Команда платформы корпораративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование среди более двух тыс. респондентов. Результаты показали, какие функции в онлайн-звонках пользователи считают наиболее полезными. Кроме того, исследователи выяснили, что чем выше должность, тем больше времени сотрудник проводит на онлайн-совещаниях. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Оказалось, что наибольшей популярностью среди функций онлайн-звонков пользуется совместное редактирование документов в реальном времени (52%). Также востребованы запись и расшифровка звонков (36%) и автоматическое создание резюме встречи (34%).

Технические новшества ценят около трети опрошенных: шумоподавление и улучшение звука (33%), автонастройка качества видео под скорость интернета (29%), а также демонстрация экрана с разными уровнями доступа (30%). Среди организационных инструментов чаще всего упоминались корпоративная адресная книга (22%), ИИ-помощник для планирования звонков (20%) и ИИ-модератор на звонках (14%).

Роман Чередников, директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1), отметил, что онлайн-совещания стали неотъемлемой частью рабочего процесса, а требования сотрудников к их качеству растут, особенно среди специалистов до 25 лет.

По словам эксперта, молодое поколение, выросшее в цифровой среде, предъявляет новые запросы к форматам удаленных коммуникаций, что создает вызовы для корпоративных стандартов. В DION стремятся оптимизировать коммуникации, регулярно внедряя новые модули, такие как доски для совместной работы или ИИ-ассистент для создания саммари встреч.

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Исследование выявило, что каждый четвертый респондент участвует более чем в 10 онлайн-встречах ежедневно, а 16% сотрудников тратят на видеоконференции свыше 15 часов в неделю. При этом 37% работников практически не задействованы в онлайн-совещаниях. Среди зумеров (18-24 лет) этот показатель достигает 58%, тогда как сотрудники 45-54 лет чаще вовлечены в онлайн-встречи — 38% из них проводят более 10 звонков в день.

В среднем россияне тратят на звонки до трех часов в день. Чем выше должность, тем больше времени сотрудник проводит на онлайн-совещаниях. Руководители и топ-менеджеры участвуют в видеоконференциях по 1-3 часа в день (60% опрошенных), тогда как рядовые сотрудники чаще ограничиваются одним часом. Половина представителей среднего и высшего менеджмента проводит более 10 онлайн-конференций в день.

Наибольшее количество звонков отмечается в сфере продаж: 72% специалистов проводят более 15 видеоконференций в неделю. Схожие показатели у маркетологов и PR-специалистов (62%), работников рынка недвижимости (60%), финансистов и бухгалтеров (59%), а также административного персонала (56%).

Треть опрошенных заявила, что не устает от рабочих звонков, но 51% оценили степень утомляемости на 2-3 балла из 5. Мужчины испытывают меньшее утомление (35% оценили его на 1 балл), чем женщины (29%). Сотрудники старше 55 лет реже чувствуют усталость от онлайн-встреч (63% против 26% в группе 25-35 лет).

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Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах, отметила, что постоянные созвоны могут снижать продуктивность. Чтобы минимизировать усталость, она рекомендует вводить внутренние правила, такие как обязательные перерывы между звонками (10-15 минут), блокировку календаря на три часа для важных встреч, требующих обдумывания, а также четкую проработку повестки. Кроме того, важно учитывать часовые пояса в распределенных командах.

Среди основных факторов, вызывающих раздражение, респонденты выделили:

чрезмерную продолжительность звонков (36%);

отсутствие четкой повестки и плана действий (21%);

повтор одних и тех же мыслей и затягивание обсуждений (20%);

технические проблемы связи (20%).

Зумеры (18-24 лет) менее терпимы к неэффективным встречам: 44% раздражаются из-за затянутых обсуждений. Четверть респондентов всех возрастов полностью удовлетворена качеством звонков.



