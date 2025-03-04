Эксперты сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и Русской Школы Управления (РШУ) выяснили, насколько часто россиянам приходится работать сверхурочно и как это сказывается на их жизни. Оказалось, что переработки — это реальность для большинства сотрудников. В исследовании приняли участие 2159 профессионалов из разных отраслей бизнеса из всех федеральных округов России. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что только 12% россиян никогда не работают сверхурочно, а 17% — несколько раз в год. При этом 18% опрошенных сталкиваются с переработками каждый день, 26% — несколько раз в неделю, а еще 27% — несколько раз в месяц.

Основной причиной переработок является высокая нагрузка и нехватка сотрудников. Об этом сообщили 55% респондентов. Однако многие также признаются в проблемах с личным тайм-менеджментом (38%) и стремлении заработать больше (34%). Только 3% россиян связывают переработки с форс-мажорными обстоятельствами.

При этом 41% участников исследования поделились, что ощущают давление со стороны начальства, которое требует работать сверхурочно. В то же время 50% уверены, что переработки — это их личный выбор, а 9% заявляют, что их в компаниях переработки не приветствуются.

Отмечается, что 44% россиян работают сверхурочно бесплатно. 20% получают повышенную оплату, 28% — стандартную, а 8% могут компенсировать переработки отгулами.

Эксперты выяснили, что чрезмерная нагрузка приводит к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости у 62% опрошенных. 57% вынуждены отказываться от хобби и отдыха, а у 26% страдают отношения с близкими. При этом 16% находят переработки отличным способом для карьерного роста и увеличения дохода, а еще 13% уверены, что они никак не влияют на их жизнь.

Кроме того, многие сотрудники (45%) отмечают, что из-за переработок падает продуктивность и растет количество ошибок. Еще 39% могут качественно работать в таких условиях, но сильнее устают. Только 7% респондентов считают, что дополнительная нагрузка делает их еще более эффективными.

Ранее эксперты выявили высокий спрос на работников, которые рассматривают временную занятость. За год количество таких вакансий увеличилось на 98%. Низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность подработки как среди работодателей, так и среди соискателей.