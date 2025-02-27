Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выяснил, что в феврале 2025 года более 68% российских компаний отметили рост цен на закупаемую ими продукцию, а более 58% сообщили о повышении цены продаж.

Аналитики выяснили, что 58,6% опрошенных организаций подняли цены в отчетный период. При этом 68,4% компаний заявили, что закупочные цены у их поставщиков продолжают расти.

Исследование показало: подавляющее большинство (92,4%) российских компаний уверены, что в отношениях бизнеса и власти за последний месяц ничего не изменилось, 6,5% организаций остановились на положительных оценках и только 1,1% респондентов сообщили, что отношения стали хуже.

Помимо этого, у 21,7% компаний выросли складские запасы, в 70,6% организаций их уровень не изменился, а в 7,7% — сократился. 9,7% компаний отметили, что их отношения с иностранными партнерами продолжают ухудшаться, а 4,3% уверены в обратном. 87% опрошенных придерживаются нейтрального мнения.

РСПП выяснили также, что в феврале 90,2% компаний принимали на работу новых сотрудников, их доля выросла на 10% по сравнению с январем. Уволить часть сотрудников пришлось 4,3% организаций, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце. Меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек применили в работе 6,5% респондентов.

Кроме того, по данным опроса, 31,7% компаний увеличили бюджет на социальные программы, а у 64,6% он не изменился. Только в 3,7% предприятий социальные расходы были сокращены.

Ранее в РСПП подготовили ряд предложений по налоговой политике. Одной из ключевых инициатив является внедрение механизма ежегодной индексации порогов дохода, на которые распространяются повышенные ставки НДФЛ в размере 15–22%.