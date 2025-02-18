Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил ряд предложений по налоговой политике. Одной из ключевых инициатив является внедрение механизма ежегодной индексации порогов дохода, на которые распространяются повышенные ставки НДФЛ, в размере 15–22%. Предложение вошло в проект резолюции, принятой по итогам налогового форума, проходящего в рамках ежегодной Недели российского бизнеса.

РСПП предлагает использовать в качестве ориентира динамику индекса-дефлятора. Этот показатель, устанавливаемый Минэкономразвития, отражает изменения текущих цен по сравнению с базовым периодом.

С 2025 года вступили в силу ряд законодательных изменений. Так, НДФЛ на доходы до 2,4 млн руб. в год сохранится в размере 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. — 22%.

При этом, граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а с той части, которая превышает установленный порог. По данным Минфина, изменения коснутся только 3% трудоспособного населения страны, то есть около 2,5 млн человек.

Применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения приведет к увеличению порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ. Так, налоговая нагрузка граждан не увеличится из-за роста доходов, связанного с инфляцией.

Например, если индекс-дефлятор показывает рост цен на 9%, то пороги шкалы НДФЛ будут выглядеть следующим образом: до 2,616 млн руб. — 13%, от 2,616 млн до 5,45 млн руб. — 15%, от 5,45 млн до 21,8 млн руб. — 18%, от 21,8 млн до 54,5 млн руб. — 20%, а доходы свыше 54,5 млн руб. — 22%.

Помимо этого, РСПП предлагает Минфину проработать механизм семейного налогообложения, который заключается в расчете дохода гражданина для выплаты налога исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и других аспектов.

При этой системе государство будет исходить из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи, и учитывается при определении ставки.

Замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин заявил, что такой подход к налогообложению необходимо внедрить в России, так как страна нуждается в кратном увеличении числа многодетных семей.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов считает, что реализация предложения может стать одной из основных мер по улучшению демографического положения, так как семейное налогообложение способно серьезно влиять на решение о вступлении в брак и рождении ребенка.

Он отметил, что сегодня в России действует «антисемейное налогообложение», когда жить одному выгоднее, чем обеспечивать семью. К тому же нынешний подход вступает в конфликт с режимом общей совместной собственности супругов и игнорирует домохозяйство как экономическую ячейку общества. По мнению Зарипова, семейное налогообложение — это «не вопрос целесообразности, а суровая необходимость».

Председатель комитета РСПП по налоговой политике Владимир Рашевский рассказал также о предложении ввести адресную отсрочку уплаты налогов и страховых взносов на один год. Целесообразность он пояснил тем, что в ряде отраслей российской экономики сейчас нарастает «кризисная ситуация».

Временные послабления могли бы стать эффективными для отраслей, которые закончили год с убытком, помочь им стабилизировать ситуацию и сохранить «инвестиционный процесс», уверен Рашевский.

В резолюции РСПП также указано предложение, касающееся досрочного снятия 50%-ного ограничения по учету убытков прошлых лет. Бизнес просит рассмотреть возможность поэтапной отмены такого ограничения — на 70% в 2025 году, на 85% в 2026 году, и прекращение его действия в 2027 году.

РСПП считает необходимым ввод дополнительных переходных положений, в связи с высокой ключевой ставкой, санкционным давлением и высокой волатильностью финансовых показателей. Сейчас компании не могут уменьшать налоговую базу на убытки прошлых лет более чем на 50%.

В проект резолюции по итогам форума вошли и другие меры, среди которых усовершенствование параметров федерального инвестсчета (ФИНВ) в части увеличения как его размера с 3% до 10%, а лимита выделенных на него средств — до 500 млрд руб.

Кроме того, предприниматели предлагают разрешить совмещать такой вычет с соглашением о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По словам Рашевского, уже в 2024 году наблюдалось существенное ухудшение условий для предпринимателей.

По данным Росстата, количество убыточных организаций в крупном и среднем бизнесе за период с января по ноябрь 2024 года, достигло 16,5 тыс. или 27%, что очень близко к пиковым значениям пандемии. По его мнению, показатели 2025 года окажутся существенно хуже текущих.

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