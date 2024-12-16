Аналитики группы компаний «Самолет» выяснили, что москвичи хотят видеть больше эксплуатируемых крыш в своих жилых комплексах. Самым популярным вариантом функционального наполнения стали лаунж-зоны с вечерними кинотеатрами и другими развлечениями, а также сады и спортивные площадки. Подробности исследования находятся в распоряжении редакции Inc.

Абсолютное большинство москвичей (90%) хотят, чтобы крыши их жилых комплексов использовались как безопасные общественные пространства. 69% опрошенных предпочли бы видеть там места для тихого отдыха с удобными скамейками, смотровыми площадками и вечерними кинотеатрами.

61% хотят, чтобы на крышах домов было красивое озеленение. Далее с большим отрывом следуют спортивные площадки для групповых и индивидуальных занятий (26%) и общественные огороды (17%).

Самым непопулярным вариантом оказалось использование крыши в качестве площадки для выгула собак. За такой вариант проголосовали только 7% москвичей.

В исследовании выяснилось, что 86% жителей Москвы видят из окон своих квартир крыши соседних строений, таких как малоэтажные корпуса, наземные паркинги или школы. 46% из них такой вид устраивает, при этом они были бы не против творческого или функционального оформления кровли.

Так, респонденты будут рады, если на ближайших зданиях появятся общественные пространства (61%) или рисунки (29%). Оставить все без изменений хотят только 10% москвичей.

Тренд на эксплуатируемые кровли появился в Москве недавно, однако уже сейчас в столице можно найти интересные проекты, воплощенные в жизнь. Так, на крыше концертного зала «Зарядье» расположился полноценный сад со своим микроклиматом, а на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ — концертная площадка, где можно одновременно и послушать джаз, и полюбоваться видами на столицу.

Также заслуживает упоминания Южный речной вокзал в Нагатинском затоне — после реставрации здания на его крыше открылась лаунж-зона с шезлонгами и видами на Москву-реку.

Ранее исследователи выяснили, что 44% россиян хотели бы жить в «умном городе». Развитие современных технологий способствует созданию таких поселений, где интеграция цифровых решений улучшает качество жизни и повышает безопасность жителей.