НИУ МГСУ и «ПИК» выяснили, как студенты представляют себе карьеру в девелопменте. Автоматизация, новые материалы и «зеленые» стандарты — вот те тренды, которые, по их мнению, изменят отрасль. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

По мнению большинства студентов (72%), лучше всего начать работать на последних курсах университета, совмещая учебу и практику. Только 14% опрошенных готовы работать уже на первых курсах, и столько же предпочитают дождаться окончания вуза.

Многие студенты уверены, что для начала карьеры достаточно стажировки (37%) или практики в небольшой компании (36%). 23% убеждены, что хорошую работу можно найти и без опыта. Лишь 4% считают, что карьеру стоит начинать сразу в крупной компании.

Начальник Центра развития карьеры и отраслевой интеграции НИУ МГСУ Денис Погодин отметил, что опыт работы по специальности во время обучения дает выпускнику преимущество. Многие компании предлагают гибкий график, чтобы студенты могли совмещать работу и учебу.

По мнению большинства (77%) студентов, главное, на что обращают внимание работодатели — это практический опыт. Результаты опросов показывают, что его наличие становится ключевым фактором при приеме на работу и значительно увеличивает шансы на успех.

На втором месте по значимости (65%) — участие в стажировках. При этом немаловажными остаются личные качества и навыки. Их упомянули 60% участников опроса.

В «ПИК» отмечают, что при найме молодых специалистов обращают внимание не столько на практический опыт, сколько на сбалансированность теоретических знаний, опыта и таких качеств, как эмпатия, любознательность и способность учиться, а также живой интерес к сфере развития.

Для долгосрочной работы в компании студентам важны достойная заработная плата (78%), возможности профессионального роста (76%) и участие в интересных проектах (50%). Среди способов поиска работы 60% выделяют создание качественного резюме и портфолио, а 48% — наличие связей в отрасли.

Будущее строительной отрасли, по мнению студентов, связано с внедрением технологий. Среди главных тенденций студенты выделяют:

автоматизацию и цифровизацию процессов (56%);

использование ИИ для оптимизации проектов (56%);

разработку новых материалов и технологий (38%);

переход на «зеленые» стандарты строительства (32%).

По мнению студентов, в ближайшем будущем на рынке девелопмента будут наиболее востребованы:

эксперты по цифровизации (70%);

инженеры по разработке новых материалов (54%);

аналитики данных для управления проектами (34%).

Более того, сейчас студентов особенно привлекают цифровые технологии в строительстве, например, работа с данными, информационное моделирование зданий (BIM) и ИИ (52%).

Также популярны проектирование (47%), управление проектами (41%) и традиционное строительство (41%). Среди других востребованных направлений — архитектура (26%) и эксплуатация зданий (20%).

Рынок труда диктует определенные тенденции, которые влияют на выбор абитуриентами программ для обучения. Так, в 2024 году продолжился тренд на такие направления как IT, аналитика и управление, считают в НИУ ВШЭ.