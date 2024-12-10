Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у российских интернет-пользователей, как они относятся к инициативе Госдумы запретить платные гадания и верят ли они вообще в эзотерические практики. Результаты показали, что, несмотря на популярность, со всей серьезностью к магии готовы обращаться лишь четверть респондентов. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам опроса, 54% россиян поддержали бы ограничения на деятельность гадалок и тарологов. Однако 20% участников заявили, что не согласны с запретом, считая, что есть более важные проблемы, требующие внимания.

Еще 14% высказались нейтрально, а 12% впервые узнали о подобных инициативах из опроса.

Интерес к эзотерике оказался сравнительно невысоким. Опрос показал, что 76% россиян не верят в эффективность магических практик.

Из 24% тех, кто верит, 14% интересуются энергетическими техниками и экстрасенсорикой, 5% доверяют раскладам Таро, 4% обращаются к натальным картам и гороскопам. Еще 1% увлекаются гаданиями на рунах, кофе и других атрибутах.

Среди тех, кто применяет гадания, 57% предпочитают делать расклады самостоятельно. При этом 31% опрошенных заявили, что доверяют это знакомым или друзьям, а 9% обращаются к онлайн-специалистам. Только 3% респондентов отметили, что посещают эзотерические салоны.

Если гадания за деньги будут запрещены, 72% респондентов готовы обращаться к другим магическим практикам, полагая, что в жизни должно быть место волшебству. Народные приметы рассматривают в качестве альтернативы 16%.

Каждый десятый участник опроса (9%) надеется на предсказания искусственного интеллекта, а 3% респондентов — на внезапные духовные откровения.

На вопрос к скептикам, чем они заменяют магическое мышление при принятии решений, большинство (53%) отметили собственную интуицию. 22% настаивают на научных подходах и психологии, 19% прислушиваются к советам близких, а 6% считают полезными практики саморазвития и медитацию.

В 2023 году объем рынка эзотерических услуг превысил рынок психологических в 20 раз. В 2024 году его предполагаемый объем составит 2,4 трлн руб. По данным исследования, которое ранее провел аналитический отдел коммуникационного агентства Modifiers, в 2024 году 39% россиян хотя бы один раз обращались за помощью к эзотерическим практикам.