Компания EFFECT development провела опрос среди россиян и выяснила, что большинство из них считают, что на рынке недвижимости не хватает квартир с террасами. Результатами исследования поделилась «Лента.ру».

Большинство россиян (73%) заявили, что на рынке недвижимости не хватает квартир с террасами. В то время как 72% опрошенных назвали террасу обязательным атрибутом квартиры у моря.

Тем временем 52% опрошенных хотели бы использовать террасу в качестве лаунж-зоны, а 24% организовали бы там обеденную зону. Только 13% проявили желание использовать террасу в качестве рабочей зоны, а еще 11% сделали бы из нее спортзал.

Согласно исследованию, 52% россиян считают, что площадь террасы должна быть не менее 15 м², а 28% хотят видеть в своей квартире террасу площадью 15-20 м².

«В южных регионах, особенно у моря, терраса играет особую роль в доме. Теплый климат дает возможность реализовать здесь различные сценарии использования — от лаунж-зоны для наблюдения за закатами и пейзажами, до функциональных спортивных и рабочих зон. Мы наблюдаем повышенный спрос на квартиры с террасами в нашем проекте», — рассказал директор по продажам EFFECT development Николай Седов.

До этого исследователи аналитического центра «НАФИ» выяснили, что квартиры 89% россиян нуждаются в ремонте, причем 21% граждан готовы потратить на него более 100 тыс. руб. Опрос был проведен в сентябре этого года среди 1 тыс. совершеннолетних жителей российских регионов.