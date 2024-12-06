Исследователи аналитического центра «НАФИ» выяснили, что квартиры 89% россиян нуждаются в ремонте, причем 21% граждан готовы потратить на него более 100 тыс. руб. Опрос был проведен в сентябре этого года среди 1 тыс. совершеннолетних жителей российских регионов.

Оказалось, что жилье 89% респондентов нуждается в капитальном или косметическом ремонте. 4% участников опроса оценили состояние своих квартир как плохое и требующее срочных мер.

Каждый десятый также назвал состояние своей недвижимости плохим, отметив, что в ремонте нуждаются только основные помещения и коммуникации.

40% россиян назвали состояние своего жилья удовлетворительным и признались, что неплохо было бы сделать в нем косметический ремонт.

Чуть больше трети респондентов (35%) оценили состояние своей недвижимости как хорошее. В то же время, по их мнению, небольшой ремонт все-таки нужен некоторым помещениям.

Лишь каждый десятый (11%) опрошенный считает состояние своей недвижимости отличным и не требующим никаких работ.

Чаще всего россияне планируют делать несложный ремонт — косметический (46%) и мелкий (25%). Капитальный, с монтажом или демонтажом стен, стяжкой и штукатуркой, и комплексный (капитальные и отделочные работы в одном помещении) намерены сделать 11% и 10% участников опроса соответственно.

Исследователи выяснили, что 28% респондентов хотят уложиться в бюджет до 50 тыс. руб., а 14% — в сумму 50–100 тыс. руб. Более 100 тыс. руб. на ремонтные работы готовы потратить 21% респондентов. Остальные опрошенные затруднились оценить объем необходимых затрат.

По данным сервиса «Ремонт со СберУслугами», у 90% россиян ремонт в квартире затягивается дольше запланированного срока и только 10% укладываются в ранее намеченные временные рамки. 45% респондентов ответили, что такие мероприятия редко затягиваются дольше запланированного срока, 28% отметили, что работы затягиваются часто, а 17% выбрали вариант «всегда».

Ранее сообщалось, что эксперты выяснили стоимость ремонта квартиры после страхового случая. Исследование показало, что в среднем она составляет 128,9 тыс. руб. Чаще всего причинами ущерба становятся прорывы системы водоснабжения (69,9%), пожары (6,7%) и неисправности системы отопления (5,7%).