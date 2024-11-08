Согласно опросу международного оператора экспресс-доставки «СДЭК», большинство жителей России выбирают безналичные методы расчета. Самыми популярными видами оплаты оказались карты и мобильные кошельки. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Результаты исследования показали, что при выборе способа оплаты 70% россиян в первую очередь ценят удобство. Для 46% опрошенных важным фактором является безопасность, а 41% отметили возможность расплатиться в любое время. Еще 38% заявили, что немалую роль для них играет скорость подтверждения транзакции.

Сообщается, что 42% жителей страны стали чаще использовать безналичные методы расчета, потому что считают их быстрыми и безопасными. 57% респондентов при онлайн-покупках отдают предпочтение картам, при этом каждый третий выбирает оплату через СБП или QR-код, остальные 19% рассчитываются наличными при получении товара.

В оффлайн-магазинах оплату картой выбирают 74% россиян, 26% отдают предпочтение СБП, а 14% — наличные. Согласно результатам опроса, 63% респондентов считают безналичный расчет самым быстрым, 57% пользуются бонусными программами и кэшбеком, а 54% считают, что расплачиваться наличными не всегда удобно.

Вторым по популярности методом расчета оказалось использование СБП и QR-кодов — респонденты отметили возможность не носить с собой карту (63%), а также указали на низкую комиссию за переводы (47%). При этом 34% отмечают, что испытывают дискомфорт при оплате картой онлайн из-за необходимости ручного ввода данных, а 28% опасаются утечки информации.

Несмотря на популярность безналичных расчетов, 39% опрошенных предпочитают наличную оплату из-за возможности проверить товар перед покупкой, а 33% отмечают возможность расплатиться в любое время.

Популярность мобильных кошельков «Яндекс Pay» и «Мир Pay» выросла благодаря возможности не носить с собой карту, которую отметили 46% опрошенных. Еще 42% россиян привлекают накопление бонусы и кешбек.

«Стоит отметить, что для увеличения лояльности покупателей и большей конверсии в продажи, магазинам следует предлагать клиентам все способы оплаты. При этом самый популярный способ оплаты можно сделать приоритетным для удобства клиентов», — сказал генеральный директор сервиса CDEK Pay Дмитрий Балин.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума. Рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.