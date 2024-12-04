Осенью 2024 года девелоперская компания Regions Development провела исследование, целью которого было выяснить, как россияне намерены распорядиться своими средствами, размещенными на депозитных счетах. В онлайн-опросе, проведенном с помощью специализированной платформы, приняли участие 500 клиентов компании. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

По данным Центробанка, у россиян на депозитах накопилось почти 52 трлн руб. В 2025 году этот показатель может превысить 60 трлн руб.

Исследование показало, что большинство респондентов (79%) видят в недвижимости приоритетную цель для инвестиций.

Покупка автомобиля интересует 38% опрошенных. Ремонт жилья — еще одна значительная статья расходов, которую планируют 29% респондентов.

Среди других целей, на которые клиенты намерены потратить свои сбережения, можно выделить образование (22%), путешествия (18%), создание резервного фонда (15%), приобретение бытовой техники и мебели (12%), лечение и оздоровление (11%), а также организацию свадеб и других семейных праздников (9%).

Оставшиеся 7% респондентов указали иные цели использования депозитных средств.

Лидером по доле респондентов, планирующих приобрести жилье, стала Тюменская область (включая ЯНАО и ХМАО) с показателем 88%. Высокий интерес к недвижимости также наблюдается в Амурской (86%) и Магаданской (84%) областях.

В то же время в регионах с небольшим процентом желающих вложить средства в недвижимость, таких как Хабаровский край (72%), это направление все равно остается преобладающим.

Крупные центры недвижимости, Москва (77%) и Санкт-Петербург (75%), в этом исследовании не заняли лидирующих позиций, что может свидетельствовать о смещении инвестиционного фокуса в сторону регионов с более активным развитием и потенциально большей доходностью вложений в недвижимость.

Опрос показал, что недвижимость является доминирующей целью для вложений как среди мужчин (75%), так и среди женщин (81%). Некоторое превышение доли женщин, планирующих вложить деньги в жилье, может быть связано с большей склонностью к долгосрочному планированию и созданию комфортных условий для семьи, отмечают исследователи.

Мужчины демонстрируют более высокий интерес к приобретению автомобиля (45% против 32% у женщин). В то же время женщины чаще ориентированы на обустройство дома и быта.

Доля планирующих ремонт выше среди женщин (33% против 25% у мужчин), как и доля намеревающихся приобрести бытовую технику и мебель (15% против 10%).

Женщины также проявляют больший интерес к путешествиям и отдыху (22% против 15% у мужчин) и организации семейных торжеств (12% против 7% у мужчин).

Мужчины же более склонны формировать резервный фонд (18% против 13% у женщин). Различия в подходе к тратам на лечение и оздоровление незначительны.

Как сообщалось ранее, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет около 15%. Это примерно 15,9 трлн руб. Этот показатель стал минимальным за последние шесть лет.