Стефан Фальк — всемирно признанный бизнес-тренер, эксперт по психологии на рабочем месте и автор книги «Внутренняя мотивация: научитесь любить свою работу и преуспейте как никогда раньше». Он более 30 лет помогает людям и руководителям многомиллионных организаций налаживать сложные отношения и добиваться успеха. Эксперт назвал 8 признаков «недооцененных» и «более успешных», чем интроверты или экстраверты, людей амбивертов.

Из всех разных личностей, с которыми работал Фальк, по его словам, амбиверты выделялись больше всего. Он отмечает, что поскольку у них есть тенденции как интроверсии, так и экстраверсии, они могут стратегически и сбалансированно использовать внутреннюю рефлексию и внешнее взаимодействие.

Амбиверты также амбициозны и целеустремленны, заявляет эксперт. Их острые наблюдательные навыки помогают им видеть как общую картину, так и потенциальные ловушки — и все это при построении вокруг себя сообщества, которое помогает им достичь своего видения.

Основные признаки амбиверта

По словам Фолька, если человек идентифицирует себя с любой из черт ниже, он может быть амбивертом. Он утверждает, что именно эти качества делают этот тип личности таким «недооцененным» и «более успешным», чем их сверстников экстравертов и интровертов.

1. Очень избирательны в вопросах общения

Такие люди не ищут взаимодействия просто так. Они тщательно оценивают, какие возможности соответствуют их целям, ценностям и уровням энергии. Это позволяет им полностью присутствовать и вносить вклад в каждое взаимодействие.

2. Превращают одиночество в суперсилу

Время, проведенное в одиночестве, не просто расслабляет — оно продуктивно. По словам Фолька, амбиверты используют время, проведенное в одиночестве, для обработки, размышлений и планирования, а не как способ побега. После долгого дня они отходят назад, чтобы подзарядиться таким образом.

3. Свободно владеют «интровертным и экстравертным языком»

Они очень адаптивны и умеют подстраивать свой подход под энергию или предпочтения другого человека. Амбиверты одинаково легко погружаются в глубокие разговоры с более тихими людьми и участвуете в динамичных, интенсивных дискуссиях с людьми, которые более общительны.

4. Могут взять на себя инициативу и знают, когда следует отступить

Эксперт утверждает, что люди амбиверты отлично умеют привлекать внимание. При этом, он отмечает, что они знают, когда необходимо дать другим проявить себя. Они легко переключаются между лидерством и слушанием во время групповых обсуждений.

5. Говорят, чтобы добиться прогресса, а не для шума

Экстраверты часто говорят, когда не следует, а интроверты часто не говорят, когда следует, заявляет Фольк. Он утверждает, что в отличии от них амбиверты знают, когда говорить, а когда слушать.

6. Действуют намеренно и в идеальное время

У таких людей есть исключительная способность читать ситуации и людей: кто имеет влияние? Кто не вовлечен? Где реальные возможности, в которые можно внести свой вклад? Они постоянно анализируют все детали конкретного взаимодействия и точно знают, когда вмешаться.

7. Могут превратить скучное общение в возможности

По словам Фолька, человек-амбиверт, когда сталкивается со скучными или неактуальными встречами или разговорами, не просто отключается. Вместо этого он сканируете окружение, чтобы найти интересных людей — тех, с кем ему было бы полезно взаимодействовать для достижения целей. Таким образом, он превращает то, что другие могут считать «пустой тратой времени», в ценные связи, утверждает эксперт.

8. Умеют решать проблемы разносторонне

Благодаря своим глубоким навыкам самосознания такие люди понимают как рациональные аспекты проблемы, так и эмоциональную чувствительность вовлеченных людей. Это дает им уникальную способность разрабатывать решение, которое работает для всех.

Как интроверты могут стать более похожими на амбивертов

Для интровертов главное — расширить свой диапазон. Вот три простых способа, которые они могут попробовать:

Подготовить то, чем хочется поделиться: Записать один или два пункта, которыми они хотели бы поделиться, прежде чем идти на встречу. Взять на себя обязательство заблаговременно внести что-то значимое;

Записать один или два пункта, которыми они хотели бы поделиться, прежде чем идти на встречу. Взять на себя обязательство заблаговременно внести что-то значимое; Следить за развитием событий: Отправить быстрое электронное письмо или сообщение после встречи с кем-то. Упомянуть что-то конкретное, о чем был разговор, и поблагодарить за уделенное время;

Отправить быстрое электронное письмо или сообщение после встречи с кем-то. Упомянуть что-то конкретное, о чем был разговор, и поблагодарить за уделенное время; Ежедневно заряжаться целеустремленностью: Каждый день выделять время для уединения, чтобы обдумать свои мысли. Анализировать свои взаимодействия. Планировать, как применить полученные знания. Набросать идеи, чем поделиться во время запланированных встреч и бесед.

Доктор философии, сертифицированный психолог и автор книги «Отпускание бывшего» Кортни С. Уоррен специализируется на любовной зависимости и расставаниях. Ранее она обнаружила, что некоторые токсичные отношения начинаются как «чрезмерно позитивный любовный роман-сказка». Это может быть красным флагом, указывающим на «бомбардировщика любви»: человека, который выражает свою привязанность чрезвычайно обожающим, очень интимным образом — обычно на ранних стадиях отношений.