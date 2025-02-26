Стефан Фальк — всемирно признанный бизнес-тренер, эксперт по психологии на рабочем месте и автор книги «Внутренняя мотивация: научитесь любить свою работу и преуспейте как никогда раньше». Он более 30 лет помогает людям и руководителям многомиллионных организаций налаживать сложные отношения и добиваться успеха. Эксперт назвал 8 признаков «недооцененных» и «более успешных», чем интроверты или экстраверты, людей амбивертов.
Из всех разных личностей, с которыми работал Фальк, по его словам, амбиверты выделялись больше всего. Он отмечает, что поскольку у них есть тенденции как интроверсии, так и экстраверсии, они могут стратегически и сбалансированно использовать внутреннюю рефлексию и внешнее взаимодействие.
Амбиверты также амбициозны и целеустремленны, заявляет эксперт. Их острые наблюдательные навыки помогают им видеть как общую картину, так и потенциальные ловушки — и все это при построении вокруг себя сообщества, которое помогает им достичь своего видения.
Основные признаки амбиверта
По словам Фолька, если человек идентифицирует себя с любой из черт ниже, он может быть амбивертом. Он утверждает, что именно эти качества делают этот тип личности таким «недооцененным» и «более успешным», чем их сверстников экстравертов и интровертов.
1. Очень избирательны в вопросах общения
Такие люди не ищут взаимодействия просто так. Они тщательно оценивают, какие возможности соответствуют их целям, ценностям и уровням энергии. Это позволяет им полностью присутствовать и вносить вклад в каждое взаимодействие.
2. Превращают одиночество в суперсилу
Время, проведенное в одиночестве, не просто расслабляет — оно продуктивно. По словам Фолька, амбиверты используют время, проведенное в одиночестве, для обработки, размышлений и планирования, а не как способ побега. После долгого дня они отходят назад, чтобы подзарядиться таким образом.
3. Свободно владеют «интровертным и экстравертным языком»
Они очень адаптивны и умеют подстраивать свой подход под энергию или предпочтения другого человека. Амбиверты одинаково легко погружаются в глубокие разговоры с более тихими людьми и участвуете в динамичных, интенсивных дискуссиях с людьми, которые более общительны.
4. Могут взять на себя инициативу и знают, когда следует отступить
Эксперт утверждает, что люди амбиверты отлично умеют привлекать внимание. При этом, он отмечает, что они знают, когда необходимо дать другим проявить себя. Они легко переключаются между лидерством и слушанием во время групповых обсуждений.
5. Говорят, чтобы добиться прогресса, а не для шума
Экстраверты часто говорят, когда не следует, а интроверты часто не говорят, когда следует, заявляет Фольк. Он утверждает, что в отличии от них амбиверты знают, когда говорить, а когда слушать.
6. Действуют намеренно и в идеальное время
У таких людей есть исключительная способность читать ситуации и людей: кто имеет влияние? Кто не вовлечен? Где реальные возможности, в которые можно внести свой вклад? Они постоянно анализируют все детали конкретного взаимодействия и точно знают, когда вмешаться.
7. Могут превратить скучное общение в возможности
По словам Фолька, человек-амбиверт, когда сталкивается со скучными или неактуальными встречами или разговорами, не просто отключается. Вместо этого он сканируете окружение, чтобы найти интересных людей — тех, с кем ему было бы полезно взаимодействовать для достижения целей. Таким образом, он превращает то, что другие могут считать «пустой тратой времени», в ценные связи, утверждает эксперт.
8. Умеют решать проблемы разносторонне
Благодаря своим глубоким навыкам самосознания такие люди понимают как рациональные аспекты проблемы, так и эмоциональную чувствительность вовлеченных людей. Это дает им уникальную способность разрабатывать решение, которое работает для всех.
Как интроверты могут стать более похожими на амбивертов
Для интровертов главное — расширить свой диапазон. Вот три простых способа, которые они могут попробовать:
Доктор философии, сертифицированный психолог и автор книги «Отпускание бывшего» Кортни С. Уоррен специализируется на любовной зависимости и расставаниях. Ранее она обнаружила, что некоторые токсичные отношения начинаются как «чрезмерно позитивный любовный роман-сказка». Это может быть красным флагом, указывающим на «бомбардировщика любви»: человека, который выражает свою привязанность чрезвычайно обожающим, очень интимным образом — обычно на ранних стадиях отношений.