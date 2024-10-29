С июля по сентябрь 2024 года, в квартале, прошедшим после завершения программы общей льготной ипотеки, по всей России продолжается рост цен на новостройки. Но в восьми регионах России отмечено и снижение цены, сообщает «РБК-Недвижимость», ссылаясь на данные Росстата. Снижение находится в диапазоне 0,1–15,2%, но серьезный спад цен заметен лишь в одном из них.

По данным статистики, за три месяца после отмены льготной ипотеки средние цены в новостройках повысились на 2,3% — со 171,2 тыс. руб. за 1 кв. м на конец второго квартала 2024 года до 175,1 тыс. руб. за 1 кв. м на конец третьего квартала. Прирост показателей зафиксирован во всех федеральных округах.

Несмотря на продолжающийся рост цен на новостройки по России в целом, отмечено снижение цен:

на 15,2% — в Мурманской области (Северо-Западный ФО) снижение на типовые новостройки;

на 3,1% — в Кабардино-Балкарии (Северо-Кавказский ФО) общее снижение за счет уменьшения цен на новостройки бизнес-класса на 3,3%;

на 1,4% — в Сахалинской области (Дальневосточный ФО) из-за снижения цен на проекты бизнес-класса (на 0,9%) и элитное жилье (на 11,9%);

на 1,2% — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (Уральский ФО) снижение цен затронуло все виды новостроек: на типовые новостройки цены снизились на 0,1%, на бизнес-класс — на 1,6%, на элитные проекты — на 5,9%;

на 0,8% — в Забайкальском крае (Дальневосточный ФО) снижение произошло за счет аналогичного снижения на проекты бизнес-класса;

на 0,6% — в Архангельской области (Северо-Западный ФО) цены снизились из-за падения цен на новостройки бизнес-класса на 0,8%;

на 0,2% — во Владимирской области (Центральный ФО) снижение происходило за счет проектов бизнес-класса — они подешевели на 0,5%;

на 0,1% — в Калужской области (Центральный ФО) за счет снижения цен на типовые новостройки на 1,1% (остальные новостройки не дешевели).

Типовые новостройки — это единственный тип первичной недвижимости, где за третий квартал 2024 года отмечено снижение цен на уровне всего Центрального федерального округа. В целом по округу средние цены на типовые новостройки снизились на 0,9%. Типовые новостройки подешевели:

на 2,5% — в Костромской области (Центральный ФО);

на 2,1% — в Ивановской области (Центральный ФО);

на 2% — в Москве (Центральный ФО);

на 0,8% — в Хакасии (Сибирский ФО).

Небольшое снижение цен (в пределах 0,1–0,2%) Росстатом также отмечено в типовых новостройках Тюменской области (Уральский ФО), Краснодарского края (Южный ФО) и Нижегородской области (Приволжский ФО).

Цены на новостройки бизнес-класса снизились:

на 0,8% — в Тамбовской области (Центральный ФО);

на 0,4% — в Псковской области (Северо-Западный ФО).

Элитные новостройки подешевели:

на 16,6% — в Иркутской области (Сибирский ФО);

на 10,6% — в Хабаровском крае (Дальневосточный ФО);

на 2,2% — в Томской области (Сибирский ФО);

на 1,5% — в Новосибирской области (Сибирский ФО).

По словам главы «Центробанка» Эльвиры Набиуллиной, за четыре года действия программы цены на первичное жилье выросли почти вдвое. Это привело к существенному ценовому разрыву между новостройками и вторичным рынком. Регулятор рассчитывает, что после отмены программы ценовая разница будет сокращаться. Не смотря на это, в третьем квартале 2024 года ценовой перевес новостроек лишь усилился.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками во всех городах-миллионниках России превысила 100 тыс. руб. Год назад в двух миллионниках средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками была ниже 100 тыс. руб., а в еще одном мегаполисе была примерно равна этой сумме.