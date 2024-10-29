С июля по сентябрь 2024 года, в квартале, прошедшим после завершения программы общей льготной ипотеки, по всей России продолжается рост цен на новостройки. Но в восьми регионах России отмечено и снижение цены, сообщает «РБК-Недвижимость», ссылаясь на данные Росстата. Снижение находится в диапазоне 0,1–15,2%, но серьезный спад цен заметен лишь в одном из них.
По данным статистики, за три месяца после отмены льготной ипотеки средние цены в новостройках повысились на 2,3% — со 171,2 тыс. руб. за 1 кв. м на конец второго квартала 2024 года до 175,1 тыс. руб. за 1 кв. м на конец третьего квартала. Прирост показателей зафиксирован во всех федеральных округах.
Несмотря на продолжающийся рост цен на новостройки по России в целом, отмечено снижение цен:
Типовые новостройки — это единственный тип первичной недвижимости, где за третий квартал 2024 года отмечено снижение цен на уровне всего Центрального федерального округа. В целом по округу средние цены на типовые новостройки снизились на 0,9%. Типовые новостройки подешевели:
Небольшое снижение цен (в пределах 0,1–0,2%) Росстатом также отмечено в типовых новостройках Тюменской области (Уральский ФО), Краснодарского края (Южный ФО) и Нижегородской области (Приволжский ФО).
Цены на новостройки бизнес-класса снизились:
Элитные новостройки подешевели:
По словам главы «Центробанка» Эльвиры Набиуллиной, за четыре года действия программы цены на первичное жилье выросли почти вдвое. Это привело к существенному ценовому разрыву между новостройками и вторичным рынком. Регулятор рассчитывает, что после отмены программы ценовая разница будет сокращаться. Не смотря на это, в третьем квартале 2024 года ценовой перевес новостроек лишь усилился.
Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками во всех городах-миллионниках России превысила 100 тыс. руб. Год назад в двух миллионниках средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками была ниже 100 тыс. руб., а в еще одном мегаполисе была примерно равна этой сумме.