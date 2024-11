Для успешных людей счастье не должно быть мифом, а в их жизни должно быть меньше стресса, тревоги и выгорания, считает психолог Мэри Андерсон. Вот восемь основных принципов, которыми она делится в своей книге «Счастливый человек высоких достижений», которую написала для тех, кто стремится достичь поставленных целей и при этом жить счастливой и здоровой жизнью.

1. Стремитесь к совершенству, а не к идеалу

«Совершенство основывается на уважении к себе, к своему разуму, телу и духу, на том, что вы сами решаете, что такое успех», — пишет Андерсон. Она считает, что совершенство — это счастье, здоровье и высокие достижения.

При этом счастье — это значит отдавать предпочтение позитивным чувствам, которые снижают, а не повышают уровень стресса. Здоровье — это практики, которые помогают сохраниться, например достаточное количество сна и правильное питание. Быть успешным — стремиться к значимым целям, но не забывать, что все могут совершать ошибки.

2. Заботьтесь о себе

Чтобы зарядиться энергией и избежать выгорания, необходимо заботиться о себе. Андерсон придумала аббревиатуру SELF (от англ. sleep, exercise, look forward and fuel — сон, физические нагрузки, позитивные ожидания и восстановление).

Она подчеркивает важность полноценного ночного отдыха, ежедневных тренировок, планирования интересных мероприятий с близкими людьми и употребления питательных продуктов. А на работе можно сэкономить энергию, выполняя в первую очередь самые сложные задачи и не перегружая свой список дел, пишет она.

3. Относитесь к неопределенности с любопытством

Напомните себе, что в жизни всегда будет присутствовать элемент неопределенности, и постарайтесь принять его, советует Андерсон. «Что бы ни случилось, у вас есть навыки решения проблем, чтобы справиться с любым исходом, — говорит эксперт. — Позитивное отношение к самому себе поможет с оптимизмом смотреть на перспективы и радоваться новым возможностям».

4. Развивайте здоровые связи

Успех невозможен без сотрудничества, пишет Андерсон: «Даже минимальное общение может изменить вашу и чью-то еще жизненную траекторию!» Не говоря уже о том, что поддержание позитивных отношений с окружающими поможет стать счастливее и здоровее, согласно исследованию, проведенному в Гарварде.

Найдите людей, с которыми чувствуете себя счастливее и которые поддерживают вас на пути к мечте. Андерсон называет таких людей легкими. Они «помогают расслабиться и переключить внимание с ваших внутренних, бесполезных когнитивных искажений», говорит она.

5. Замените надо на можно

Слова, которые вы используете, говоря о целях, имеют значение. Фразы вроде «мне следовало бы лечь спать пораньше» или «я должен пробежать марафон» несут в себе негативный оттенок, пишет Андерсон.

«Подобное отношение к себе не приносит пользы. Оно тормозит вас, не предлагая конструктивных шагов по изменению ситуации», — считает эксперт. По ее словам, если говорить о своих целях «Я могу», это подтолкнет к действию.

6. Выражайте благодарность

Как показывают исследования, частое проявление благодарности может привести к повышению уровня счастья. Это особенно полезно в трудные периоды жизни. «Если мы будем практиковать мышление, основанное на благодарности, в самые трудные моменты, то сможем пережить их с меньшей тревогой и большей легкостью», — пишет Андерсон.

По словам исследователя Роберта Эммонса, написавшего книгу «Благодарность работает», люди, которые ведут дневники благодарности и постоянно пишут в них, также имеют привычки, которые ведут к успеху, например больше занимаются спортом и дольше спят.

7. Празднуйте победы

Успех следует праздновать. Можно сходить на ужин, купить себе приятный подарок или отправиться в путешествие туда, где вы всегда хотели побывать, пишет Андерсон. А еще можно написать в дневнике о том, что чувствуете в связи с достижением, или сделать что-то приятное для кого-то еще, отмечает она.

Главное, чтобы ваши достижения были отмечены. Празднование своих побед также помогает «использовать воспоминания о прошлых успехах в качестве топлива при подъеме на следующую гору», убеждена эксперт.

8. Выбирайте значимые цели

Если выбирать цели, которые по-настоящему важны, вы с гораздо большей вероятностью будете прилагать усилия для их достижения. По мнению ведущего эксперта по счастью Артура К. Брукса, наличие цели — одно из самых важных условий для счастья.

Андерсон советует задавать себе такие вопросы:

Чего я хочу достичь в жизни?

Какой вклад я хочу внести в развитие общества, окружающей среды или мира, чтобы сделать его лучше?

Как бы я хотел, чтобы меня помнили будущие поколения?

Из-за тревожных новостей и личных переживаний 25% взрослых теряют сон. Но есть простые шаги, которые можно предпринять, чтобы решить эту проблему. Врачи и эксперты по сну дали три простых совета людям, страдающим бессонницей.