TikTok официально представил Footnotes — новую функцию, добавляющую контекст к видео на основе оценок пользователей. В ближайшие недели жители США увидят первые заметки и получат возможность оценивать их полезность.

TikTok

Функция работает по принципу поиска консенсуса среди людей с разными взглядами, аналогично системе Community Notes в X (Twitter). Такой подход помогает обеспечивать объективность информации.

Участвовать в создании и оценке Footnotes смогут не все: как поясняют в компании, для получения доступа пользователь должен быть из США, иметь аккаунт старше 6 месяцев и не нарушать правила платформы. По данным TikTok, на данный момент почти 80 тыс. человек уже прошли отбор.

Отмечается, что заметки появляются не сразу — система обучается на действиях пользователей. В компании поясняют, что чем больше людей пишут и оценивают Footnotes, тем быстрее и точнее алгоритм определяет, какие подсказки стоит показывать. Со временем задержка между созданием заметки и ее публикацией должна сократиться.

С помощью Footnotes можно добавлять полезный контекст к видео: например, ссылки на исследования или свежую статистику. Пользователи также смогут оценивать чужие заметки и сообщать о тех, что, по их мнению, нарушают правила TikTok.

Прочитайте также TikTok дал брендам возможность создавать ИИ-рекламу с виртуальными инфлюенсерами

В компании подчеркивают, что безопасность остаётся приоритетом: Footnotes будут проверяться автоматическими системами и модераторами, чтобы минимизировать распространение недостоверной информации. Новая функция представлена как часть глобальной стратегии TikTok по борьбе с дезинформацией, которая уже включает метки к контенту, баннеры в поиске и программу проверки фактов.

Адам Прессер, глава отдела Trust & Safety TikTok, заявил, что чем чаще сообщество будет участвовать, тем точнее Footnotes станут помогать отличать факты от вымысла.

В настоящее время функция тестируется в США, но в компании не исключают её расширения на другие страны в будущем.