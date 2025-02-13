По данным исследования сервиса альтернативного кредитования Moneyman, большинство россиян поддерживают идею ввести 36-часовую рабочую неделю. Основным ее преимуществом респонденты называют баланс между личной жизнью и работой. В опросе приняли участие 1,5 тыс., работающих по графику 5\2 из всех регионов России.

В начале февраля 2025 года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. По мнению депутата, для начала можно сделать это в качестве эксперимента, продолжительностью 1-2 года, и только с добровольным участием работодателей.

Подавляющее большинство (81%) россиян высказались за введение 36-часовой рабочей недели. В тоже время 13% не поддержали данную инициативу, а еще 6% респондентов затруднились с ответом.

Главным преимуществом опрошенные отметили оптимизацию баланса личной жизни и работы (37%), возможность для подработки или совмещения с другой работой (31%) и гибкость и самостоятельное планирование дня (27%).

Каждый четвертый респондент (24%) назвал возможность получать дополнительное образование или повышать квалификацию для профессионального развития.

Кроме того, россияне указали на возможность улучшения здоровья (22%) и психологического климата в трудовом коллективе (19%) и повышения собственной лояльности работодателю (18%).

Напомним, что в конце 2024 года Министерство экономического развития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс РФ. В ведомстве заявили, что это позволит повысить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала. Ключевые изменения коснутся регулирования переработок, условий трудового договора, работы из отпуска и ограничений для женщин.