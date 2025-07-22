Совместное исследование аналитического центра НАФИ и сервиса «Строки» выявило неоднозначное отношение россиян к книгам о бизнесе и финансах. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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В опросе, в котором приняли участие свыше 7 тыс. человек, мнения распределились практически поровну: 37% респондентов считают такие издания полезными, 38% выразили сомнение в их практической ценности, а каждый четвертый затруднился с оценкой.

Исследование показало, что женщины проявляют большую открытость к советам из деловой литературы. Среди опрошенных 38% склонны доверять таким книгам, тогда как скептически настроенных оказалось 34%. Мужская аудитория продемонстрировала более критичный подход — 42% мужчин не видят ценности в подобных изданиях, и лишь 35% готовы прислушиваться к рекомендациям авторов.

Молодое поколение демонстрирует высокий уровень доверия к бизнес-литературе. Среди респондентов до 24 лет 52% положительно оценивают такие книги. В возрастной категории 25−34 года этот показатель составляет 49%.

Напротив, представители старших поколений относятся к подобным изданиям с заметным скепсисом. 40% респондентов поколения X (1965−1980 г.р.) и 46% бумеров (родившихся до 1965 года) заявили о неготовности следовать рекомендациям из бизнес-книг.

Такая разница в восприятии может быть связана как с особенностями поколенческих ценностей, так и с различным жизненным опытом, влияющим на доверие к теоретическим советам.

Сервис «Строки» также представил рейтинг самых популярных книг о бизнесе и личных финансах в 2025 году. Лидером списка стала классическая работа Наполеона Хилла «Думай и богатей».

На втором месте оказался бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», а тройку лидеров замкнула книга Брайана Морана и Майкла Леннингтона «12 недель в году». Четвертую позицию занял мировой бестселлер Джорджа Сэмюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», а пятую — современное руководство Дамира Халилова «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга».

Также в топ-10 вошли «45 татуировок менеджера» Максима Батырева, адаптированная версия книги Кийосаки «Богатый папа, бедный папа для подростков», еще одна работа Клейсона «Первый богач в Вавилоне», классические «Аксиомы бизнеса» Герберта Кэссона и третья книга Роберта Кийосаки в этом рейтинге — «Прежде чем начать свой бизнес».