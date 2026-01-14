В 2025 году у россиян проявился интерес к новым направлениям и дальним поездкам внутри страны. Любопытные тренды в туристических предпочтениях соотечественников выявили аналитики сервиса «Отелло». Подробности — в распоряжении «Инка».

Ales Krivec / Unsplash

Наибольший рост спроса на бронирование проживания был зафиксирован в Кисловодске — целых 112%. Вслед за ним в списке популярности расположились Владимир и Ярославль, где интерес туристов увеличился на 111% и 106% соответственно.

В категории самых протяженных маршрутов внутри России выделились две поездки: самая дальняя из них — путешествие из Сочи на Камчатку, в Петропавловск-Камчатский, на девять дней для двоих. Маршрут из Елизово Камчатского края в Анапу на восемь дней для трех человек — также вошел в число рекордных.

Семейный отдых чаще всего выбирали в Анапе — половина всех бронирований была совершена с детьми. Также высокую долю таких поездок показали Сириус (36%) и Волгоград (32%). Если же считать абсолютное число, то лидерами по бронированиям с детьми стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сириус и Адлер.

Самыми загруженными днями для бронирований традиционно стали праздничные даты. Абсолютным лидером оказался длинный уик-энд 12 июня (День России), за ним следуют майские праздники — 1 и 8 мая, а также 2 ноября.

Самой дорогостоящей поездкой года стал недельный отдых на одного человека в пятизвездочном спа-отеле в Сочи с завтраком, который обошелся в 1,3 млн руб. На втором месте оказался пятидневный отдых для четырех гостей в курортном комплексе в Сириусе стоимостью 1,2 млн руб. Тройку лидеров замыкает загородный отель в карельском поселке Кирьявалахти, где пять человек провели десять дней, заплатив 1 млн руб.

Что касается продолжительности проживания, то самый длительный зафиксированный срок составил 90 дней в городском отеле в Люберцах. В пятерку рекордов также вошли 46 дней в коттедже в Кабардинке, 44 дня в капсульном отеле Санкт-Петербурга, 44 дня в отеле в Сириусе с питанием и 40 дней в московской гостинице.

В 2025 году «Отелло» добавил на свою платформу возможность мультибронирования — заказа нескольких номеров в одном отеле в рамках одного заказа. Самые масштабные такие брони (по 16 человек) были совершены в поселке Эстосадок (Сочи) и в Сириусе.

Сервис «Отелло» позволяет оплачивать до 99% стоимости проживания бонусами «Спасибо». Лидером по их расходу стала поездка в Дубай: за трехдневный отдых для двоих было списано 309 тыс. бонусов, что покрыло 57% от общей суммы. На втором месте — восьмидневный отпуск в Токио для трех человек, где бонусами на 300 тыс. было оплачено 59%. Третье место заняло пятидневное проживание для двоих в Сириусе, где бонусы в размере 280 тыс. покрыли рекордные 90% стоимости бронирования.