По данным на 2024 год, интернетом в России пользуются практически все — 90% граждан старше 15 лет выходят в сеть минимум раз в три месяца, причем 85% делают это ежедневно. За последние четыре года аудитория интернета выросла на 10%, а число ежедневных пользователей увеличилось на 13%. Однако, как показывает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, массовое распространение интернета не привело к аналогичному росту цифровой грамотности. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Только каждый десятый россиянин (11%) обладает базовыми цифровыми навыками.

Для сравнения, в странах Евросоюза, где интернетом ежедневно пользуются 88% населения, таких пользователей больше половины — 56%. Наиболее продвинутыми в цифровом плане оказались молодые люди 20-24 лет (18%) и те, кто получил высшее образование (23%).

Примечательно, что между мужчинами и женщинами практически нет разницы в уровне цифровой грамотности — 10% и 11% соответственно.

При этом между городскими и сельскими жителями разрыв существенный: в городах людей с базовыми цифровыми навыками в два раза больше (12% против 6% в селах), а вообще не владеющих ими — в два раза меньше (4% против 9%).

Самые слабые места россиян в цифровой сфере — это безопасность в интернете и создание контента. По навыкам цифровой безопасности они отстают от Европы на 60%. Хуже России в этом плане только несколько стран, а лидерами являются Финляндия, Нидерланды и Норвегия.

В умении создавать цифровой контент, например, работать с текстовыми редакторами, таблицами, графическими программами, разрыв меньше, но все равно значительный — 59% против 75% в ЕС.

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При этом россияне вполне уверенно чувствуют себя в цифровом общении — 93% умеют пользоваться мессенджерами, соцсетями и видеозвонками. Большинство (85%) без проблем решают бытовые задачи онлайн, например, делают покупки или оплачивают счета.

Хорошо развиты и навыки поиска информации — 87% пользователей регулярно ищут данные о товарах и услугах в интернете.

Эксперты отмечают, что текущего уровня цифровой грамотности россиянам хватает для повседневных нужд, но его недостаточно для полноценной защиты в цифровой среде.

Особого внимания требует развитие навыков безопасного поведения в интернете и создания цифрового контента — именно по этим направлениям наше отставание от развитых стран наиболее заметно.