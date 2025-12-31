Словом 2025 года в русскоязычном интернете стала аббревиатура «нфт». Согласно исследованию компании Brand Analytics, частота ее упоминаний в социальных медиа за год увеличилась в 4,5 раза. После фильтрации спама аналитики зафиксировали 17,6 млн упоминаний этого термина, пишет ТАСС.

Freepik

Главной причиной такого всплеска популярности стала глубокая интеграция NFT в Telegram. Запуск в мессенджере коллекционных цифровых подарков и NFT-стикеров на блокчейне TON превратил технологию, ранее считавшуюся нишевой, в элемент повседневной социальной экономики и взаимодействия. Упоминания в основном были связаны с активностью звезд и популярных каналов в Telegram.

В топ-15 наиболее быстрорастущих слов года вошли термины, отражающие ключевые культурные и технологические тенденции. Второе место по динамике роста заняло слово «лабубу» — сленговое название вирусной коллекционной игрушки, частота упоминаний которого увеличилась в 590 раз.

Третью позицию занял неологизм «брейнрот», используемый для обозначения абсурдных мемов, созданных искусственным интеллектом; его употребление выросло в 211,6 раза. Также в список вошла универсальная мем-реакция «Окак», частота использования которой увеличилась в 14,2 раза.

Накануне лингвисты Государственного института русского языка имени Пушкина констатировали, что существительные, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, окончательно перешли из профессионального жаргона в обиходное общение. Ректор института Никита Гусев отметил слова «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные» как наиболее употребляемые в этой категории.

Второй значимой группой стали слова, отражающие общественно-политическую повестку года: «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия». Третью категорию составили слова «отечественный» и «национальный», чья возросшая частотность, по мнению лингвистов, свидетельствует об усилении внимания к вопросам национально-культурной и технологической идентичности.

Особое внимание исследователи уделили глаголу «генерировать». Если ранее он использовался преимущественно в технических и научных контекстах, то в 2025 году стал описывать процесс создания контента с помощью нейросетей — текстов, изображений, музыки и программного кода. Разговорная форма «генерить» демонстрирует полную интеграцию этого процесса в повседневную жизнь.