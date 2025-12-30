Лингвисты Государственного института русского языка имени Пушкина подвели итоги 2025 года, определив самые популярные слова в русской речи. Согласно наблюдениям филологов, существительные, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, прочно вошли в повседневное общение, пишет РИА Новости.

Ректор института Никита Гусев отметил, что слова «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные» стали наиболее употребляемыми, окончательно перейдя из профессионального жаргона в обиходный язык.

Помимо цифровой лексики, второй важной группой стали слова, отражающие общественно-политическую повестку года: «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия».

Третью категорию составили слова «отечественный» и «национальный», чья возросшая частотность использования свидетельствует об усилении внимания к вопросам национально-культурной и технологической идентичности.

Особое внимание филологи уделили глаголу «генерировать», значение которого существенно расширилось. Если ранее этот глагол применялся преимущественно в технических и научных контекстах, то теперь он описывает процесс создания контента с помощью нейросетей — текстов, изображений, музыки и программного кода. Разговорная форма «генерить» демонстрирует полную интеграцию этого процесса в повседневную жизнь.

Другие лингвистические исследования подтверждают эти тенденции. Портал «Грамота.ру» ранее объявил словом года «зумер» (поколение Z), которое получило 42% голосов экспертов. В топ-5 также вошли «выгорание», «ред-флаг», «промпт» и «пупупу».

Кембриджский словарь в свою очередь выбрал словом года прилагательное «парасоциальный», описывающее односторонние отношения человека с медиаперсонажами или искусственным интеллектом, что отражает современные социальные тренды в условиях цифровизации.