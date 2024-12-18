Согласно заявлению пресс-службы компании, Accent Capital продала складской комплекс «А-Терминал» площадью 55,6 тыс. кв. м. инвестфонду Romeda Capital. Эксперты оценили его в 4,3 млрд руб., а сумма сделки могла достичь 6 млрд руб., сообщает Forbes.

Объект с нулевой вакансией продан по рыночной цене российской инвестиционной компании, специализирующейся на управлении коммерческой недвижимостью. Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости отметил, что актив продан инвестфонду Romeda Capital.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценил «А-Терминал» в 4,3 млрд руб. По оценке директора департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александра Федорова, сумма сделки могла составить 6 млрд руб.

Инвесткомпания была создана в 2007 году основателем продуктовой сети «Копейка» Александром Самоновым. По данным СПАРК, в 2023 году ее выручка выросла на 6% год к году и достигла 343,7 млн руб. По собственным данным компании, стоимость ее активов составляет 27 млрд руб.

Летом 2024 года Accent Capital продала в Твери участок площадью 60 тыс. кв. м, где планировалось построить торговый центр «Паллада». Также сообщалось, что компания намерена реализовать ТЦ «Сокольники» за 3 млрд руб.

Федоров не исключил, что Accent Capital продолжит распродавать свои активы. Партнер NF Group Станислав Бибик предположил, что компания распределит доходы от реализации между инвесторами фонда.

По данным СПАРК, выручка ООО «Ромеда Менеджмент», которая является головной структурой Romeda Capital, в 2023 году составила 12 млн руб.

Ранее стало известно о том, что закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости «Современный 8» под управлением ООО «Современные фонды недвижимости» приобрел склад площадью 103,8 тыс. кв. м и участок в 20 га, на Колпинском шоссе. По оценке экспертов, это крупнейшая инвестиционная сделка со складами в Петербурге в этом году.