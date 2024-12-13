По данным Росреестра, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости «Современный 8» под управлением ООО «Современные фонды недвижимости» приобрел склад площадью 103,8 тыс. кв. м и участок в 20 га, на Колпинском шоссе. По оценке экспертов рынка недвижимости, это крупнейшая инвестиционная сделка со складами в Петербурге в этом году. Ее стоимость оценивается в 8 млрд руб.

Приобретенный объект ранее принадлежал ЗПИФ «Универсальная индустриальная недвижимость», связанному с девелопером NK Group. Склад был построен по заказу Ozon и введен в эксплуатацию в сентябре этого года.

Он входит в состав логопарка «NK Колпино», расположенного между Колпинским шоссе, Московским шоссе и Софийской улицей. Ozon является его арендатором.

Официально стоимость сделки не раскрывается. При этом член совета директоров, руководитель департамента по работе по складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценил ее в 8-8,2 млрд руб. По его мнению, она стала крупнейшей в этом году.

Сооснователь и партнер Bright Rich, входящей в состав CORFAC International, Виктор Заглумин сообщил, что портфель складских площадей ООО «Современные фонды недвижимости» достиг 2-2,5 млн кв. м. По его оценке, компания стала самым крупным владельцем складов в России.

По данным NF Group, на данный момент объем рынка качественной складской недвижимости Петербурга и Ленобласти составляет 5,4 млн кв. м. С начала 2024 года этот показатель вырос на 0,67 млн кв. м.

Предполагается, что по итогам года прирост составит 0,74 млн кв. м. Объем неудовлетворенного спроса оценивается в 500 тыс. кв. м.

По прогнозам экспертов в 2025 году в регионе будут приостановлены все ранее начатые проекты. Текущий уровень арендных ставок не позволит окупить затраты на возведение складских помещений. В связи с этим за последние полгода в Петербурге и Ленобласти не запущено ни одного проекта по строительству складов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доля маркетплейсов в общем объеме спроса на складскую недвижимость в России достигла рекордных 85%. Объем поглощений в структуре спроса в 2020 году был вдвое ниже.