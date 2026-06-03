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Администрация Трампа предлагает ИИ-компаниям добровольно предоставить модели для тестирования в кибербезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новую схему добровольного тестирования передовых моделей искусственного интеллекта перед их публичным запуском. Крупнейшие разработчики ИИ будут передавать системы американским ведомствам для проверки на уязвимости и риски кибербезопасности.

Allison Saeng, Unsplash

Согласно документу, федеральные ведомства — включая министерства финансов, обороны, торговли и внутренней безопасности — получат до 30 дней на тестирование моделей перед их передачей внешним организациям. Особое внимание будет уделено выявлению уязвимостей и усилению киберзащиты в критически важных секторах инфраструктуры США, таких как банки, экстренные службы и медицинские учреждения.

Новая инициатива отражает сдвиг в подходе администрации Трампа: от заявленного ранее невмешательства в технологический сектор к более активному мониторингу возможностей искусственного интеллекта. При этом ранее президент выступал против жесткого регулирования отрасли и пытался ограничить инициативы штатов по введению собственных норм в сфере ИИ.

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В рамках указа правительственные структуры должны будут заключать соглашения с разработчиками ИИ для проведения тестов на безопасность. По словам представителей администрации, Министерство финансов консультировалось с банками и другими участниками финансового сектора при подготовке документа.

К инициативе уже проявили интерес ключевые игроки индустрии. В частности, Google через материнскую компанию Alphabet, OpenAI и Microsoft ранее согласовывали участие в правительственных проверках моделей. Среди потенциальных участников программ тестирования также упоминается xAI.

Представители отрасли в целом рассматривают инициативу как попытку совместить ускоренное развитие ИИ со снижением рисков. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявлял, что такой подход «обеспечивает правильный баланс», позволяя США сохранять лидерство в сфере ИИ при одновременном усилении мер безопасности.

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