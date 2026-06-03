Администрация президента США Дональда Трампа вводит новую схему добровольного тестирования передовых моделей искусственного интеллекта перед их публичным запуском. Крупнейшие разработчики ИИ будут передавать системы американским ведомствам для проверки на уязвимости и риски кибербезопасности.

Allison Saeng, Unsplash

Согласно документу, федеральные ведомства — включая министерства финансов, обороны, торговли и внутренней безопасности — получат до 30 дней на тестирование моделей перед их передачей внешним организациям. Особое внимание будет уделено выявлению уязвимостей и усилению киберзащиты в критически важных секторах инфраструктуры США, таких как банки, экстренные службы и медицинские учреждения.

Новая инициатива отражает сдвиг в подходе администрации Трампа: от заявленного ранее невмешательства в технологический сектор к более активному мониторингу возможностей искусственного интеллекта. При этом ранее президент выступал против жесткого регулирования отрасли и пытался ограничить инициативы штатов по введению собственных норм в сфере ИИ.

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В рамках указа правительственные структуры должны будут заключать соглашения с разработчиками ИИ для проведения тестов на безопасность. По словам представителей администрации, Министерство финансов консультировалось с банками и другими участниками финансового сектора при подготовке документа.

К инициативе уже проявили интерес ключевые игроки индустрии. В частности, Google через материнскую компанию Alphabet, OpenAI и Microsoft ранее согласовывали участие в правительственных проверках моделей. Среди потенциальных участников программ тестирования также упоминается xAI.

Представители отрасли в целом рассматривают инициативу как попытку совместить ускоренное развитие ИИ со снижением рисков. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявлял, что такой подход «обеспечивает правильный баланс», позволяя США сохранять лидерство в сфере ИИ при одновременном усилении мер безопасности.

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