Adobe расширила охват своего ИИ-ассистента Firefly на ключевые приложения Creative Cloud. Он появился в публичной бета-версии в Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign и Frame.io. Ассистент возьмет на себя часть рутинных задач — от организации исходников и работы со слоями до проверки макетов и подготовки брендовых материалов.

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В Premiere ИИ-ассистент сможет раскладывать исходники по папкам, массово переименовывать клипы, расставлять маркеры, находить вопросы в записях интервью и собирать черновую версию монтажа. В Illustrator он возьмет на себя реорганизацию слоев, подготовку нескольких версий файлов и проверку цветовых режимов и отсутствующих шрифтов. В InDesign ассистент сможет обновлять текст и оформление сразу во всем макете, а в Frame.io — организовывать материалы, находить комментарии к разным версиям и создавать дополнительные видеовставки.

Одновременно Adobe представила обновленную среду Firefly, пока доступную в закрытой бета-версии. Функция Elements позволяет сохранять созданных персонажей, объекты и локации, а затем использовать их в новых генерациях без необходимости каждый раз воссоздавать визуальный стиль. Projects собирает материалы, результаты генерации и историю работы в одном пространстве, помогая сохранять общий контекст при подготовке серийного контента и крупных рекламных кампаний.

ИИ-ассистент Firefly также научился собирать наборы фирменного стиля. Пользователь может указать название бренда, желаемую стилистику и цветовую палитру, после чего сервис подготовит логотип и связанные с ним визуальные элементы. Firefly сможет превращать фотографии товаров в короткие рекламные ролики, собирать черновой монтаж с помощью Quick Cut, создавать раскадровки и генерировать на их основе видео. Ассистент также получил поиск материалов по обычному текстовому запросу и возможность учитывать предпочтения пользователя при работе над следующими проектами.

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Новые ИИ-ассистенты стали доступны в публичной бета-версии в Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign и Frame.io. Для After Effects компания пока открыла закрытое тестирование. Творческие инструменты Adobe уже работают через ChatGPT, Claude и Microsoft 365 Copilot, а позднее компания планирует добавить подключения к Google Gemini и Slack. Расширяя Firefly инструментами для брендинга и совместной работы, Adobe усиливает конкуренцию с Canva и Figma, которые также развивают генеративные и агентные сценарии для дизайнеров и маркетинговых команд.

Adobe постепенно превращает своего творческого агента в общий слой для Firefly и приложений Creative Cloud. Пока ассистенты работают как специалисты внутри отдельных программ, но в перспективе компания хочет связать разные этапы производства контента — от первой идеи и генерации материалов до монтажа, верстки и подготовки готовых файлов. Такой подход должен помочь Adobe удержать профессиональную аудиторию в условиях усиливающейся конкуренции со стороны Canva, Figma и других сервисов, которые упрощают создание контента с помощью ИИ.

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