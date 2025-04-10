Adobe разрабатывает ИИ-агентов для Photoshop и Premiere Pro, которые смогут анализировать изображения и видео, предлагать контекстные правки и автоматически выполнять их.

В Photoshop такой «креативный агент» будет работать через новую плавающую панель Actions. Он сможет предложить релевантные правки после анализа фотографии. Например, система сможет удалить людей на заднем плане или создать большую глубину резкости, размыв все позади основного объекта. Пользователю достаточно будет кликнуть на предложение, и изменения будут выполнены автоматически, без необходимости вручную создавать маски и слои.

Агенты Adobe будут понимать запросы на естественном языке, что упростит освоение программы для новичков. При этом более опытные пользователи смогут вносить ручные корректировки в созданные слои. В примере, показанном Adobe, пользователь просит агента очистить изображение и добавить текстовое поле позади человека, а система перечисляет выполняемые шаги: удаление людей с фона, автоматическое осветление, удаление отвлекающих объектов, создание слоя «объект», создание текстового слоя и организация слоев.

Для Premiere Pro Adobe планирует развивать недавно представленную функцию Media Intelligence, которая анализирует видео на предмет объектов и композиции для более быстрого поиска нужных фрагментов. Будущий агент позволит создавать черновую версию видеоролика, помогать редакторам уточнять выбор кадров, настраивать цвета, микшировать аудио и так далее.

Недавно Adobe также запустила функцию Generative Extend для Premiere Pro. Она позволяет генерировать новые кадры для клипов, чтобы создать правильный переход между кадрами.