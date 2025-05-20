Африка сделала важный шаг в развитии космических технологий, создав первое континентальное космическое агентство. Начавшее работу в Каире под эгидой Африканского союза, оно призвано координировать усилия стран континента в области наблюдения Земли и обмена данными. Это особенно актуально в условиях, когда глобальная политическая обстановка ограничивает доступ к важной климатической информации.

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Мешак Киньюа, курирующий вопросы развития потенциала агентства, подчеркивает, что до сих пор космическая деятельность в Африке велась разрозненно. Новая организация должна изменить эту ситуацию, обеспечив координацию между странами и равный доступ к данным для всех членов Африканского союза. Особое внимание будет уделено развитию спутниковой группировки, созданию метеорологических станций и налаживанию системы обмена информацией.

Для Африканского континента, наиболее уязвимого к последствиям климатических изменений, несмотря на минимальный вклад в глобальное потепление, создание собственного космического агентства имеет стратегическое значение. Отсутствие точных метеорологических данных не только затрудняет своевременное предупреждение населения о надвигающихся стихийных бедствиях, но и не позволяет ученым строить точные долгосрочные прогнозы.

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Агентство планирует расширять успешные региональные инициативы, такие как системы раннего предупреждения для рыбаков в Западной Африке и бассейне реки Конго. Создание организации приобрело особую актуальность после решения администрации Трампа свернуть многие программы USAID, включая проект SERVIR, который занимался вопросами изменения климата и продовольственной безопасности.

Уже заключено соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим агентством, которое предусматривает обучение специалистов и обмен технологиями, включая обработку данных и строительство спутников. Как отмечает Бенджамин Кётц из ESA, такое партнерство позволяет избежать дублирования усилий и сократить расходы на дорогостоящие космические программы.

Финансирование нового агентства будет осуществляться Африканским союзом по отдельным проектам. Несмотря на ограниченность ресурсов, как подчеркивает Киньюа, первые шаги уже делаются. Опыт таких стран, как Нигерия, Египет и ЮАР, которые уже имеют собственные космические программы, должен помочь новым участникам ускорить свое развитие в этой области. По мнению экспертов, создание AfSA позволит континенту сосредоточиться на собственных приоритетах в космической сфере.