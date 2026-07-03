Компания «МТС Линк» запустила маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач. Сервис встроен в корпоративный мессенджер и объединяет цифровых помощников для подготовки текстов, разбора встреч, работы с вакансиями, маркетинга и продаж. Подробности — в распоряжении «Инка».

Philip Oroni, Unsplash

Вместе с запуском «МТС Линк» представила результаты исследования, согласно которым 67% россиян готовы передать искусственному интеллекту хотя бы часть повседневных задач.

Одним из первых доступных агентов стал «Ваш помощник», который выполняет функцию цифровой памяти сотрудника. Он отвечает на вопросы о прошедших встречах и переписке в корпоративных чатах, доступных самому пользователю.

В маркетплейсе также появились специализированные агенты для разных профессий. HR-редактор составляет и дорабатывает описания вакансий, помощник по продажам готовит скрипты и варианты ответов на возражения клиентов, а ИИ-маркетолог оптимизирует тексты для поисковых систем и создает карточки товаров. Еще один агент работает как SMM-менеджер и помогает готовить контент-планы, публикации и стратегии продвижения в социальных сетях.

Разработчики будут регулярно пополнять каталог цифровых помощников. В ближайшее время в нем появится ИИ-секретарь, который сможет сверять календари сотрудников, находить свободные интервалы, бронировать подходящее время и назначать онлайн-встречи.

Корпоративные клиенты уже могут подключать к мессенджеру собственных ИИ-агентов. В следующих обновлениях им разрешат самостоятельно публиковать такие инструменты в маркетплейсе, а организации смогут предлагать свои разработки другим компаниям, в том числе за плату.

Директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко связал запуск сервиса с тем, что сотрудники все чаще используют общедоступные ИИ-инструменты для типовых рабочих задач. По его словам, это повышает риск передачи конфиденциальной информации сторонним сервисам, тогда как корпоративные агенты позволяют лучше контролировать работу с данными. Общение с ними, как утверждает компания, устроено так же просто, как переписка с коллегой в корпоративном мессенджере.

Опрос, на который ссылается компания, провели во втором квартале 2026 года среди 1010 жителей России. Среди респондентов, знакомых с технологиями искусственного интеллекта, 13% сообщили, что в их организациях уже используют ИИ-агентов.

Среди участников, сообщивших об использовании ИИ-агентов в своих организациях, 57% указали на ИИ-секретаря. Такой помощник следит за календарем, ведет заметки, протоколирует встречи, рассылает их итоги участникам и помогает формулировать задачи. Следующими по распространенности оказались агенты, которые готовят отчеты и презентации на основе данных.

Опрос также показал, какие повседневные задачи россияне готовы передать искусственному интеллекту. По 30% участников хотели бы пользоваться ИИ-секретарем и помощником по подготовке отчетов, 22% заинтересовались агентом для работы с электронной почтой, а 15% — цифровым офис-менеджером для закупки канцелярии. Еще по 12% респондентов согласились бы поручить ИИ подбор персонала и бронирование билетов.

Около трети участников исследования пока не видят необходимости именно в ИИ-агентах. При этом 78% опрошенных хотя бы время от времени уже используют искусственный интеллект в других форматах.

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