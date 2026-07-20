Акции Alibaba Group Holding подскочили на торгах в понедельник на 5,4% после презентации предварительной версии флагманской ИИ-модели Qwen3.8 Max. В Alibaba заявили, что по своим возможностям новинка уступает только Fable 5 от Anthropic PBC.

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Alibaba представила модель в воскресенье — всего через несколько дней после релиза новой разработки стартапа Moonshot AI. Ее появление заметно встряхнуло рынок и вновь усилило в США опасения, что Китай быстро сокращает технологическое отставание от лидеров отрасли, включая Anthropic и OpenAI.

Qwen3.8 Max насчитывает 2,4 трлн параметров и относится к тому же классу, что и Kimi K3 от Moonshot. У модели конкурента 2,8 трлн параметров, а ее возможности участники рынка сравнивают с ведущими мировыми разработками.

Разработчики уже получили доступ к новой модели Alibaba через фирменные инструменты для программирования, включая Qoder. В дальнейшем компания планирует открыть ее веса и тем самым вывести Qwen3.8 Max за рамки ограниченного предварительного релиза.

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Интерес к новым китайским ИИ-моделям оказался настолько высоким, что в ночь на воскресенье Moonshot пришлось временно закрыть оформление новых подписок из-за перегрузки сервисов.

Одновременно релиз Alibaba ударил по котировкам других участников китайской ИИ-гонки. Акции конкурирующей Zhipu рухнули почти на 30% в пятницу, а в понедельник потеряли еще 14%. До этого бумаги компании считались одними из самых успешных среди дебютантов Гонконгской биржи в 2026 году.

Незадолго до релиза Alibaba добилась еще одного важного успеха в ИИ-направлении. Китайские власти одобрили запуск Apple Intelligence — набора ИИ-функций для iPhone, iPad и других устройств Apple, который на местном рынке будет работать на технологиях Alibaba. Сама компания остается крупнейшим игроком китайской интернет-торговли и одним из ведущих инвесторов в искусственный интеллект в стране.

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