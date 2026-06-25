Разработчик Claude Anthropic обвинил китайскую Alibaba Group в масштабной попытке использовать возможности ее ИИ-модели для обучения собственных систем. В компании назвали эту кампанию крупнейшей из известных попыток подобного рода, с которыми она сталкивалась.

Brecht Corbeel, Unsplash

Обвинения изложены в письме Anthropic американским сенаторам, с которым ознакомилось Reuters. По версии компании, Alibaba использовала дистилляцию — метод, при котором одну ИИ-модель обучают на ответах другой, более мощной системы.

Anthropic утверждает, что связанные с Alibaba структуры могли собирать ответы Claude и использовать их для обучения собственных ИИ-моделей. Такой подход позволяет перенести часть возможностей более мощной системы без затрат на ее самостоятельную разработку и обучение с нуля.

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По данным Anthropic, предполагаемая кампания продолжалась с 22 апреля по 5 июня 2026 года. За это время компания зафиксировала более 28,8 млн запросов к Claude примерно с 25 тыс. фиктивных аккаунтов.

Anthropic связала эту активность со специалистами Alibaba и командой, которая развивает модели Qwen. В компании считают, что массовое использование ответов чужой системы позволяет быстрее совершенствовать собственные ИИ-модели, не неся сопоставимых затрат на их разработку.

Сама дистилляция широко применяется в разработке искусственного интеллекта и не считается нарушением. Споры вызывает массовый сбор ответов закрытых моделей без разрешения их владельцев, особенно если для этого создаются тысячи аккаунтов и обходятся установленные ограничения.

Спор дошел до Сената США

Письмо от 10 июня Anthropic направила сенаторам Тиму Скотту и Элизабет Уоррен перед слушаниями в Сенате США, посвященными развитию искусственного интеллекта и связанным с ним угрозам.

Anthropic поддержала меры американских властей против несанкционированного использования ИИ-моделей. Среди них компания выделила обмен информацией об угрозах между государственными ведомствами и частными разработчиками.

Ранее Anthropic уже обвиняла другие китайские ИИ-компании в похожих действиях. В феврале компания заявила, что DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax массово использовали ответы Claude, чтобы перенести часть возможностей модели в собственные разработки.

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По подсчетам Anthropic, с DeepSeek были связаны более 150 тыс. обращений к Claude, с Moonshot AI — свыше 3,4 млн, а с MiniMax — более 13 млн. Компания предупредила, что такие кампании становятся масштабнее, а их организаторы используют все более сложные способы обхода защиты.

Обвинения Anthropic усилили технологический спор между США и Китаем. В апреле администрация президента Дональда Трампа обвинила Пекин в масштабном хищении интеллектуальной собственности американских ИИ-компаний.

В июне 2026 года Пентагон включил Alibaba в список китайских компаний, которые, по версии американских властей, связаны с военными структурами КНР. Alibaba оспорила это решение.

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