Депозитарные расписки ретейлера Fix Price на старте торгов на Мосбирже 13 декабря упали в цене на 18,88%, до 167,1 руб., следует из данных торговой площадки. К 11:31 по московскому времени снижение замедлилось до 17,86%, бумаги торговались по 169,2 руб.

Акции Fix Price подешевели из-за дивидендного гэпа, то есть падения на величину дивидендов. 12 декабря было последним днем, когда их можно было купить под выплаты.

Незадолго до этого, совет директоров Fix Price одобрил решение о выплатах промежуточных дивидендов за 2022-2024 годы в размере 35,3137 руб. на акцию. В общей сложности ретейлер направил на это 30 млрд руб. В день объявления выплат расписки подорожали на 37% — до 234,4 руб.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали выплату дивидендов Fix Price «позитивным сюрпризом». По их словам, не было уверенности, пойдет ли компания на такой шаг после переезда в Казахстан или дождется перерегистрации в Российской юрисдикции.

БКС воспринимает дивиденды Fix Price как специальные, примерно в 1,5 раза выше нормализованного годового дивиденда.

В октябре 2023 года депозитарные расписки Fix Price были допущены к торгам на Международной бирже Астаны. Тогда компания сообщила, что сохранит программу ГДР и листинг на Московской и Лондонской биржах, но в августе 2024 года провела делистинг бумаг в Лондоне.

В третьем квартале 2024 года чистая прибыль Fix Price сократилась на 19,4%, до 6 млрд руб. При этом, выручка ретейлера выросла на 5,7%, до 78,8 млрд руб.

Скорректированная EBITDA снизилась на 12,5%, до 12,4 млрд руб., а рентабельность по показателю составила 15,7%.

Ранее сообщалось, что HeadHunter завершил переезд с Кипра в Россию, зарегистрировав в российской юрисдикции свою бывшую холдинговую компанию — последнее юрлицо. После этого события акции «Хэдхантер» на Московской бирже упали на 2%.