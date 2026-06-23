Акции Getty Images Holdings взлетели на 145% в ходе торгов в понедельник после объявления о многолетнем партнерстве с OpenAI. Лицензированные изображения из библиотеки Getty появятся в поисковых и рекомендательных функциях ChatGPT. К закрытию сессии рост замедлился до 90%, а стоимость бумаг достигла $1,15. Это стало лучшим дневным результатом компании с момента ее выхода на биржу в июле 2022 года. Финансовые условия соглашения стороны не раскрыли.

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До объявления о партнерстве акции Getty торговались вблизи многолетних минимумов. С начала 2026 года они потеряли около 55% стоимости и к предыдущему закрытию опустились до $0,61. Инвесторы опасались, что генеративные сервисы постепенно вытеснят традиционные фотобанки и сократят спрос на лицензированные изображения. Getty стала одним из наиболее заметных участников широкой биржевой распродажи, затронувшей компании, чей бизнес рынок считает уязвимым перед развитием ИИ.

Getty испытывала особенно сильное давление, поскольку инвесторы воспринимали OpenAI и других разработчиков генеративных сервисов как прямую угрозу ее бизнес-модели. Современные ИИ-инструменты способны создавать реалистичные изображения за считаные секунды, снижая потребность клиентов в традиционных стоковых фотографиях. Одновременно разработчики таких систем неоднократно вступали в конфликты с фотографами и художниками из-за использования защищенных авторским правом работ при обучении моделей.

До партнерства с OpenAI Getty придерживалась двойственной стратегии. Компания развивала собственный генератор изображений на основе лицензированного контента и одновременно пыталась через суд ограничить использование своих материалов сторонними ИИ-разработчиками. Одним из главных ответчиков стала Stability AI, которую Getty обвинила в незаконном использовании миллионов изображений для обучения Stable Diffusion.

Партнерство с OpenAI не столько разворачивает стратегию Getty в противоположную сторону, сколько добавляет к ней новое направление. Компания теперь не только защищает свою библиотеку и развивает собственные ИИ-инструменты, но и продает разработчикам доступ к лицензированному контенту. Аналитик Benchmark Марк Згутович считает, что соглашение способно изменить отношение инвесторов к акциям Getty. По его оценке, компания позиционирует себя как поставщика визуального контента для ИИ-платформ и переводит разговор от угрозы замещения к возможности зарабатывать на распространении изображений.

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Соглашение касается показа лицензированного контента Getty внутри ChatGPT и не дает OpenAI права использовать изображения для обучения собственного генератора. Таким образом, партнерство пока ограничивается интеграцией фотографий в поисковые и рекомендательные ответы. OpenAI при этом продолжает расширять сеть лицензионных соглашений с медиакомпаниями и другими владельцами контента, развивая поисковые, рекламные и генеративные продукты.

Getty ожидает завершения регуляторного рассмотрения сделки со Shutterstock стоимостью $3,7 млрд. Объединение уже получило безусловное одобрение Министерства юстиции США, однако британский регулятор выявил возможные риски для конкуренции в сегменте редакционного контента и рассматривает предложенные компаниями меры. Если сделка состоится, Getty и Shutterstock создадут крупнейшего игрока рынка стоковых изображений и получат более сильную позицию на переговорах с ИИ-платформами о лицензировании контента.

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