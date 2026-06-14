Коалиция генеральных прокуроров американских штатов открыла расследование в отношении деятельности OpenAI. По данным The Wall Street Journal, 13 июня компании была вручена повестка от генерального прокурора Нью-Йорка с требованием предоставить документы по широкому кругу вопросов: рекламная политика, методы удержания пользователей, так называемая «угодливость» языковых моделей, обращение с потребительскими и медицинскими данными, а также политика в отношении несовершеннолетних и пожилых пользователей.

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OpenAI подтвердила получение повестки и заявила о готовности к сотрудничеству. Представитель OpenAI также отметил, что ChatGPT уже имеет усиленные механизмы защиты для несовершеннолетних, включая инструменты прогнозирования возраста и родительского контроля.

«ИИ — это новая и мощная технология, и мы ежедневно работаем над тем, чтобы ответственно предоставлять е преимущества людям», — говорится в официальном заявлении компании.

Расследование разворачивается на фоне накопившихся правовых проблем компании. В начале июня генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подал отдельный иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив их в игнорировании предупреждений о безопасности и создании угрозы для детей. Ранее Альтман публично извинился перед жителями канадского города Тамблер-Ридж после трагедии со стрельбой: выяснилось, что компания заблокировала аккаунт подозреваемого в ChatGPT, но не уведомила правоохранителей.

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Параллельно OpenAI продолжает отстаивать свою позицию в других судебных процессах — по обвинениям в нарушении авторских прав и в связи с иском о предполагаемой роли чат-бота в случаях суицида пользователей. В мае компания одержала победу в резонансном процессе против сооснователя Илона Маска, который обвинял OpenAI в нарушении первоначального учредительного соглашения. Адвокаты Маска заявили о намерении подать апелляцию.

Расследование генеральных прокуроров затрагивает OpenAI в особо чувствительный момент выхода на IPO, которое уже находится под пристальным вниманием инвесторов. Регуляторное давление со стороны нескольких штатов одновременно способно осложнить размещение и повлиять на оценку компании.

Американские власти на уровне штатов все активнее используют инструменты потребительского законодательства для контроля над крупнейшими ИИ-компаниями, не дожидаясь принятия федеральных норм. Ни OpenAI, ни офис прокурора Нью-Йорка не раскрыли полный список штатов, участвующих в коалиции, и детальный перечень запрошенных материалов.

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