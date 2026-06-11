Oracle сообщила, что в 2027 финансовом году может направить на капитальные расходы до $95 млрд. Это заметно выше консенсус-прогноза аналитиков, который, по данным LSEG, составлял $67,66 млрд. Одновременно компания заявила, что планирует привлечь около $40 млрд через долговое и акционерное финансирование. После публикации отчета акции Oracle упали на 8,9% на торгах после закрытия основной сессии.

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Из заявленных $95 млрд около $70 млрд придется на собственные капитальные расходы Oracle. Еще $20–25 млрд компания рассчитывает получить обратно от клиентов, но финансовый директор Хилари Максон не уточнила, когда именно поступят эти выплаты. В 2026 финансовом году капзатраты Oracle составили $55,66 млрд и превысили собственный ориентир компании в $50 млрд. Максон также предупредила, что валовая маржа в текущем году снизится по мере запуска новых мощностей дата-центров.

Резкий рост инвестиций связан с попыткой Oracle быстрее догнать крупнейших игроков облачного рынка, включая Amazon Web Services и Microsoft Azure. Компания строит дата-центры для Meta* и OpenAI, а также участвует в создании крупного объекта Stargate в Техасе. Гендиректор Oracle Клей Магоуирк заявил, что в первом квартале 2027 финансового года компания введет в эксплуатацию почти 1 ГВт мощностей — примерно столько же, сколько за предыдущие четыре квартала вместе. Во время звонка с аналитиками OpenAI также сообщил, что скоро откроет доступ к своим моделям для программирования через облачную платформу Oracle.

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Портфель оставшихся обязательств Oracle по контрактам достиг $638 млрд и превысил прогноз аналитиков Visible Alpha на уровне $592,52 млрд. Из этой суммы компания рассчитывает признать 12%, или $76,56 млрд, в течение ближайших 12 месяцев. Еще 34%, или $216,92 млрд, должны прийтись на следующие два года. Квартальная выручка составила $19,18 млрд при прогнозе $19,10 млрд, а скорректированная прибыль на акцию достигла $2,03 против ожидаемых $1,96.

Несмотря на сильные операционные показатели, аналитики сохраняют осторожность. Джейкоб Борн из eMarketer отмечает, что спрос на облачную инфраструктуру действительно есть, а контрактный портфель быстро растет. Но вопрос финансирования становится все острее, поскольку капзатраты Oracle регулярно оказываются выше прогнозов, а свободный денежный поток остается отрицательным. В 2026 году компания уже привлекала $20 млрд через долговые и акционерные инструменты, а теперь планирует выйти на рынок за суммой примерно вдвое больше.

Инвесторов беспокоит и более долгосрочный риск. По мере распространения ИИ-инструментов часть задач, которые раньше закрывало традиционное корпоративное ПО, может перейти к автоматизированным сервисам. Для Oracle это чувствительная тема, поскольку именно корпоративное программное обеспечение долго оставалось основой ее бизнеса. По мнению аналитиков, сочетание растущей долговой нагрузки, высоких капзатрат и неопределенности вокруг будущей бизнес-модели стало главной причиной падения акций, несмотря на в целом сильные финансовые результаты.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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