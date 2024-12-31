Ценные бумаги Anadolu Efes — производителя известных в России пивных и других напитков — подешевели почти на 10%. При этом падение остановилось вместе с закрытием биржи. Перед этим Президент России Владимир Путин передал акции ее российского бизнеса под внешнее управление.

Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98%, до 212,8 лир ($6,02, 615,25 руб.) на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul). Обрушение стоимости акций началось вечером 30 декабря, причем сразу сразу после известия о решении России передать акции отечественного актива компании — доли в пивоваренной AB InBev Efes — во временное управление ГК «Вместе».

В последний час работы биржи брокеры успели избавились от своих акций Anadolu Efes. В последний раз стоимость акций компании снижалась до такого уровня 4 декабря. Anadolu Efes — крупнейший производитель пива в Турции, пятая по величине пивоваренная компания в Европе и десятая в мире по объему производства.

AB InBev Efes была совместным предприятием Anadolu Efes и бельгийской AB InBev для работы на российском рынке. К концу 2024 года она оставалась последней пивоваренной компанией среди крупнейших, которая находилась под контролем иностранного бизнеса, бренды, которые предоставлял производитель: Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, «Клинское», «Сибирская корона», «Т» и многие другие.

Турецкая компания пыталась выкупить долю бельгийского партнера. В августе правительственная комиссия России не одобрила структуру сделки. В октябре 2024-го Anadolu Efes договорилась с AB InBev о новой конфигурации соглашения. Согласно их договоренности, турецкая компания станет полным владельцем российского бизнеса, но продаст долю в их совместном украинском бизнесе.

До этого стало известно, что другой крупный производителей напитков «Черноголовка», стала владельцем 100% долей производителя безалкогольных напитков ООО «Вельта-Пенза». Номинальная стоимость была указана 500 тыс. руб.