По данным ЕГРЮЛ, управляющая компания «Черноголовка» стала владельцем 100% долей производителя безалкогольных напитков ООО «Вельта-Пенза». Номинальная стоимость доли составила 500 тыс. руб. По мнению представителей «Черноголовки», покупка позволит расширить ассортимент и усилить портфель.

«Вельта-Пенза» занимается производством безалкогольных ароматизированных напитков с кусочками растений и фруктов. По данным СПАРК, компания владеет брендами «Лимонберри», Marmell, Jelly Basilly, MoonBerry, Bоdrini и Yom-Yom.

«Вельта-Пенза» выпускает более 100 млн единиц продукции в год. Ассортимент предприятия состоит из более чем 30 видов напитков, которые реализуются в федеральных торговых сетях. У холдинга 14 производственных объекта в России и СНГ, а продукция экспортируется в 26 стран.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2023 году ее выручка увеличилась на 16% за год, до 2,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 358,5 млн руб. (+9,6%). Условия сделки не раскрываются.

По словам представителя Союзнапитков, напитки с кусочками фруктов, желейными шариками и другими наполнителями быстро набирают популярность в России.

Во «Вкусвилле» уточнили, что в российском продуктовом ретейле такая продукция есть не первый год. Но в самой сети напитки появились меньше месяца назад и оценивать спрос пока рано.

Используя свои маркетинговые возможности, «Черноголовка» может придать продукции и категории в целом дополнительный импульс, считает представитель Союзнапитков. Он предположил, что компания увидела новую перспективную нишу для развития и возможность расширить предложение для потребителей.

С 2016 года компания расширяет ассортимент, сейчас у нее три крупных направления: напитки, продукты и детское питание. В прошлом году «Черноголовка» приобрела российский бизнес американской Kellogg’s (бренд «Любятово»), в марте 2024 гогда — американский Kraft Heinz и производителя мюсли, хлопьев, каш и батончиков Mätti.

По данным аналитиков «Нильсен», в России с начала года продажи безалкогольных напитков увеличились на 9,3% в натуральном выражении и на 22,2% в денежном. Самая большая доля (28,6%) приходится на газированные напитки, на втором месте — питьевая вода (22,6%), а на третьем — энергетические и спортивные напитки (21,1%).

Ранее сообщалось, что производство слабоалкогольной продукции в России с января по ноябрь снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта.