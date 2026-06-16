Акционеры подали коллективный иск к Microsoft, обвинив компанию в том, что она вводила инвесторов в заблуждение и завышала ожидания по своим акциям. По версии истцов, корпорация недостаточно полно раскрывала замедление роста облачного сегмента Azure и масштаб будущих расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Valent Lau, Unsplash



Иск подан в федеральный суд Сиэтла пенсионным фондом полиции и пожарной охраны города Сент-Клер-Шорс в штате Мичиган. Поводом стало падение акций Microsoft на 10% 29 января, на следующий день после публикации квартальной отчетности компании.

После этого рыночная капитализация Microsoft сократилась примерно на $357 млрд. Это стало крупнейшим однодневным падением стоимости компании почти за шесть лет.

В квартале, завершившемся в декабре, выручка Azure и связанных облачных сервисов Microsoft выросла на 39%. Это совпало с ожиданиями аналитиков, но оказалось немного ниже результата предыдущего квартала, когда рост составлял 40%. Компания также предупредила, что в следующем отчетном периоде ожидает замедление темпов до 37–38%.

Капитальные затраты Microsoft достигли $37,5 млрд. За год они выросли почти на 66% и превысили ожидания рынка.

В иске говорится, что Microsoft объясняла замедление роста Azure и увеличение расходов нехваткой мощностей, а также перераспределением ресурсов в пользу ИИ-проектов, включая Copilot.

Среди ответчиков по делу указаны генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и финансовый директор Эми Худ.

В Microsoft заявили, что считают обвинения необоснованными и намерены защищать свою позицию в суде. Компания настаивает, что ее публичные заявления и финансовая отчетность были корректными.

Иск охватывает период с 1 мая 2025 года по 28 января 2026 года.

Похожие вопросы возникают и вокруг других компаний, которые наращивают инвестиции в облака и ИИ. Amazon резко увеличивает капитальные расходы на развитие AWS и инфраструктуры искусственного интеллекта. После публикации отчетности и прогнозов о росте инвестиций акции компании снижались, поскольку инвесторы обращали внимание на масштаб расходов и сроки их окупаемости.

Давление испытывают и другие крупные технологические компании, включая Google. Они активно инвестируют в ИИ и расширение облачных сервисов, а рынок все внимательнее следит за ростом капитальных затрат и влиянием этих расходов на финансовые показатели.

История с Microsoft отражает более широкую тенденцию в технологическом секторе. Крупные компании быстро наращивают инвестиции в ИИ и облачную инфраструктуру, а инвесторы все жестче оценивают динамику расходов и темпы роста ключевых направлений бизнеса. Из-за этого рынок острее реагирует на квартальную отчетность и прогнозы компаний.

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